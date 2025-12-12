Confirman salida en Junior a horas de la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está disputando el título de la Liga BetPlay-II de 2025 frente a Deportes Tolima. La serie por el título comenzará este viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano y terminará el martes 16 del mismo mes en Ibagué.

En medio de la final, se dio a conocer una primera salida del conjunto 'rojiblanco' para la temporada 2026.

Se trata del defensor central José Abad Cuenú, quien fue confirmado por el Operário Ferroviário Esporte Clube de la segunda división de Brasil.





A través de sus redes sociales, el Operário Ferroviário aseguró tener un precontrato firmado con el zaguero de 30 años.

"José Cuenú firma precontrato con Fantasma ✍️👻

El defensa colombiano José Abad Cuenú Rodríguez, de 30 años, llega para reforzar la defensa del equipo la próxima temporada. Originario de Guacarí, Colombia, el atleta mide 1,92 m y tiene experiencia jugando en clubes de élite del fútbol colombiano", escribió el club brasileño en sus redes sociales.

A pesar de haber llegado a Junior como una de las figuras de Deportivo Pasto, José Abad Cuenú no pudo tener la regularidad deseada en e cuadro barranquillero.

En el conjunto 'rojiblanco' solo disputó 22 partidos en la temporada 2025 sin conseguir anotaciones.

José Abad Cuenú y sus expectativas en Operário Ferroviário

"Llego al Operário muy motivado. El fútbol brasileño es intenso y competitivo, y ya he escuchado excelentes comentarios sobre el club de mis conocidos. Vengo preparado para dar lo mejor de mí, para poner mis cualidades al servicio del equipo 🗣️", aseguró el zaguero.