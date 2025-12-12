¿Tolima es favorito sobre Junior en la final? Dato lo confirma

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputan la gran final de la Liga BetPlaydel segundo semestre de 2025. Los 'rojiblancos' llegaron a esta instancia, después de comandar el grupo A con 11 puntos, mientras que los 'pijaos' lideraron el grupo B con 14 unidades.

En la previa del partido de ida, que se jugará este viernes 12 de diciembre a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se ha especulado con el equipo que contaría con mayor favoritismo para quedarse con el título.

Lucas González, entrenador de Deportes Tolima, quiso quitarle presión a sus dirigidos al asegurar que Junior, por una institución que realiza habitualmente más inversión, tiene la responsabilidad de hacerse con el campeonato.

Tolima es más favorito que Junior: dato lo confirma

Sin embargo, las cifras, teniendo en cuenta el aspecto deportivo y el rendimiento demostrado durante el año pone a Deportes Tolima con mayor favoritismo sobre Junior en la final.

Y es que durante la temporada 2025, 'pijaos' y 'tiburones' se enfrentaron en cuatro oportunidades con saldo de dos victorias para Tolima y dos empates.

Contando los partidos jugados en Barranquilla, los ibaguereños tienen un registro de un empate en los cuadrangulares semifinales del primer semestre y un triunfo en la fecha 14 de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay-II.

Los otros dos encuentros desarrollados, que tuvieron sede en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, terminaron con marcador 0-0 y 2-0 en favor de Tolima.

Lea también Tolima afronta una seria denuncia antes de la final de ida contra Junior

Historial de Tolima y Junior en la temporada 2025

Fecha 14 Liga BetPlay - I - 15 de abril de 2025

Tolima 0-0 Junior

Cuadrangulares - 31 de mayo de 2025

Junior 1-1 Tolima

Cuadrangulares - 19 de junio de 2025

Tolima 2-0 Junior

Fecha 14 Liga BetPlay - II - 5 de octubre de 2025

Junior 0-1 Tolima