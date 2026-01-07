Millonarios sorprendió este miércoles 7 de enero al anunciar el regreso del experimentado delanteroRadamel Falcao Garcíaa la nómina del conjunto 'embajador' para afrontar la temporada 2026.

El regreso del 'tigres' al conjunto capitalino se registra, después de su cuestionada salida en el primer semestre de 2025, cuando en rueda de prensa dirigió algunas críticas hacia los directivos del FPC y a los árbitros.

Lea también Los tres grandes retos que tendrá Falcao en Millonarios

Dichas declaraciones le costaron una sanción de cuatro fechas que deberá pagar Falcao en el inicio de la Liga BetPlay-I de 2026.

Sin embargo, la afición embajadora y del Fútbol Profesional Colombiano reaccionó con agrada al retorno del atacante, teniendo en cuenta el cariño y reconocimiento que ha logrado por su carrera.

Carlos Antonio Vélez reaccionó tras el regreso de Falcao

Por otro lado, el analista Carlos Antonio Vélez dejó un contundente mensaje en sus redes sociales para referirse no solo al retorno de Falcao al Fútbol Profesional Colombiano, si no que a lo que se registrado con otros importantes futbolistas que ha tenido el balompié nacional y que deciden firmar con clubes de la Liga BetPlay.

Vélez sentenció que los entrenadores son los únicos que se ponen en riesgo con este tipo de contrataciones, las cuales calificó como "tribuneras".

"El único que corre riesgos con las contrataciones tribuneras es el DT de turno. Los dirigentes hábilmente contratan 'nombre, reputación, pasado y recuerdo' y se salvan. Se pierden un par de partidos o no se consiguen los objetivos (¿cuáles?) y para no admitir el error, hinchas y dirigentes, sacrifican al técnico. Esa película ya la vi!!!! !BONUS TRACK: No sucede en un solo equipo, SON VARIOS !!!", aseguró Vélez.



