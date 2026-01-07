Los tres grandes retos que tendrá Falcao en Millonarios

Acabó la historia de Radamel Falcao García Zárate con Millonarios antes de que iniciara el segundo semestre del 2025 y ante su salida, se veía complicado que pudiera regresar en algún momento como futbolista a su casa y al equipo de sus amores.

Las ganas de levantar un trofeo como jugador de Millonarios hablan por sí solas y Falcao tiene esa deuda pendiente con la afición embajadora y en su carrera deportiva. No pudo lograrlo en el segundo semestre del 2024 ni tampoco en el primero del 2025 con el título de Independiente Santa Fe.

Se despidió, pero, un año después, la revancha le llega a Falcao y a Millonarios con la confirmación del club de su regreso. Todo inició con incertidumbre por el mensaje de “The Last Dance!” que publicaron en las redes sociales del equipo y este miércoles lo confirmaron con la premisa de que, “hay amores que merecen... el último baile”.









LAS DOS PRUEBAS QUE TENDRÁ FALCAO EN MILLONARIOS

A diferencia del primer semestre del 2025, en este caso el club sí ha armado un equipo que puede llevar al ‘Tigre’ a conseguir ese ansiado título. Ficharon a Carlos Darwin Quintero y a Rodrigo Ureña, dos jugadores de peso. Falta la llegada de Rodrigo Contreras que peleará el ataque con Falcao. La ilusión del campeonato toma fuerza.

Como fue la costumbre con los vínculos de Falcao, el ‘Tigre’ jugará por los siguientes seis meses en Colombia. Tendrá la necesidad de alcanzar la gloria con un título que lo ponga entre lo más alto y acabar con la deuda pendiente. Quiere despedirse campeón con el equipo de sus amores y tendrá una oportunidad en este 2026 de cumplirlo.

Por trayectoria y categoría, la posición de Falcao no estaría en discusión. Será titular partido a partido a la espera de las decisiones que tome Hernán Torres. Se esperan goles del ‘Tigre’, que, pese a sus 39 años, sigue vigente con fuerza y físico para llevar al club a una final y conquistar un nuevo trofeo para el palmarés de Millonarios.

Sumado al objetivo de los primeros seis meses de la Liga BetPlay, el otro reto que tendrá por delante será nada más ni nada menos que la competencia internacional figurando en la fase previa de la Copa Sudamericana en un partido único que enfrentará a Atlético Nacional.

Su contrato inicialmente será de seis meses. Si pasa ese partido único de la Copa Sudamericana tendrá que afrontar la fase de grupos y si clasifica a fases finales, seguramente podrían extenderle su contrato para que sea parte de estas instancias más que decisivas para Millonarios.

SER GOLEADOR, OTRO RETO QUE TENDRÁ FALCAO EN MILLONARIOS

La Liga BetPlay y la Copa Sudamericana son retos grupales que tendrá Falcao. A nivel individual estará ser el goleador de Millonarios y del primer semestre del rentado colombiano. Esto tampoco fue posible en el segundo semestre del 2024 ni en el primero del 2025.

Pues, Daniel Moreno barrió con todo el mundo en el 2024-II con 17 tantos, mientras que Falcao García anotó cinco goles. Por su parte, en el primer torneo del 2025, fueron seis tantos ubicándose en la décima casilla del escalafón de goleadores. En el rentado local suma 11 goles y espera superar las cifras a sus 39 años.







