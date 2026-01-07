Falcao regresó a Millonarios: ¿por cuánto tiempo firmó?

Con la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana como los dos grandes retos de Millonarios, el club confirmó el regreso de, nada más ni nada menos que Radamel Falcao García Zárate. El delantero samario que salió del club antes del segundo semestre del 2025 se convirtió en la flamante contratación para este año.

Y es que, desde el martes 6 de enero, Millonarios rompió todo en las redes sociales con solo tres palabras y una ola de reacciones de aficionados. Un corto mensaje de “The Last Dance!” aludiendo al último baile. Con bombos y con una incógnita de horas, por fin confirmaron la llegada del ‘Tigre’ que quiere despedirse al más alto nivel y busca cumplir su sueño de retirarse en el cuadro albiazul.

El club bogotano tendrá el lujo de reforzar su delantera con Falcao García que aportará con Carlos Darwin Quintero y, seguramente con Rodrigo Contreras, delantero argentino que faltaría por concretarse en los próximos días. Sin duda alguna, el anhelo y la ilusión es competir y buscar el título que le hace falta al goleador histórico de la Selección Colombia.

¿POR CUÁNTO TIEMPO FIRMÓ RADAMEL FALCAO GARCÍA CON MILLONARIOS?

La tercera etapa de Falcao García con el equipo de sus amores ya viene tomando fuerza. No podrá estar en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante, Junior en El Campín, Pasto afuera de Bogotá y nuevamente en casa contra el Deportivo Independiente Medellín.

Cuando el delantero samario llegó al club en el segundo semestre del 2024, firmó por seis meses. Hubo muchos esfuerzos a lo largo del 2025 para sellar la continuidad de Falcao García con el equipo albiazul y llegaron a un acuerdo para extender el contrato por seis meses más.

Bajo este panorama, el contrato del goleador de la Selección Colombia sería inicialmente de seis meses. Jugará el primer semestre de la Liga BetPlay con el anhelo de ser campeón con el equipo de sus amores.









Seguramente, su contrato se podría extender dependiendo de lo que pase con la Copa Sudamericana que estará en juego. El partido crucial será el 4 de marzo enfrentando a Atlético Nacional por la fase previa. Si Millonarios clasifica a la fase de grupos y a instancias decisivas, podrían pensar en firmarlo por seis meses más.

EL RETO DE RADAMEL FALCAO GARCÍA EN MILLONARIOS

Durante el 2024 y el 2025, Millonarios estuvo en las fases finales de la Liga BetPlay, pero no pudo alcanzar el sueño de todo hincha y jugador de regalarle a Falcao García el título.

De hecho, en el primer semestre del 2025 llegaron a la última fecha de los cuadrangulares con el anhelo de alcanzar la primera posición y clasificar a la final. Perdieron un clásico crucial y ahí Santa Fe pegó dejando afuera a Falcao y Millonarios.

El samario se fue de la institución, pero todo se juntó para que un año más tarde, pueda tener una chance de oro para intentar lograr el título que le hace falta y que quiere alcanzar con el equipo de sus amores.