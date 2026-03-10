Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

Contreras corresponde a la confianza en Millonarios: "Me ha sorprendido el cariño"

La hinchada aplaudió al delantero argentino de 30 años, quien ya lleva cuatro goles en las diez fechas del campeonato colombiano.
Camilo Nieto
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. // @millosfcoficial

Rodrigo Contreras es uno de los baluartes de esta nueva era de Millonarios, el argentino viene acumulando muy buenas actuaciones con el equipo capitalino, y luego de una nueva anotación en el FPC contra Cúcuta, el artillero se deshizo en elogios con el cuerpo técnico, con el grupo y el equipo en general.

Luego de llegar a su cuarto gol del campeonato contra Cúcuta, en rueda de prensa, el delantero que tuvo paso por diferentes países, México, Argentina, Chile y Portugal, aseguró en conferencia de prensa cómo ha sido su adaptación en la capital del país, especialmente su desenvolvimiento deportivo.

Contreras, delantero de Millonarios, tras anotarle a Cúcuta: "Sabía que tenía que venir acá a demostrar"

El jugador aseguró que su incorporación no había generado el gusto a los hinchas: “Sabía que había llegado por ahí cuestionado entre comillas, porque no me conocían, o porque nunca había jugado en el fútbol colombiano, ni tampoco había enfrentado a un equipo colombiano”.

Rodrigo Contres destaca lo que el grupo empieza a construir: “Y yo sabía que tenía que hacer mi trabajo, sabía que tenía que venir acá a demostrar a mí mismo más que a lo demás, de que podía jugar en este equipo y creo que eso lo estoy haciendo, día a día trabajando, mejorando”.

El delantero conoce que su adaptación al fútbol colombiano cuenta con varios ingredientes muy positivos: “un grupo que me recibió muy bien, como lo dije en la conferencia en el partido, la gente también, la gente me ha demostrado mucho cariño. Llevo dos meses acá y la verdad que me ha sorprendido el cariño que tienen conmigo y creo que eso para un jugador y para la confianza, para el día a día, es positivo, yo lo siento y eso a mí me ayuda a poder jugar un poco más suelto dentro de la cancha y también la confianza del profe”.

Contreras y sus elogios a Fabián Bustos, Dt de Millonarios: "el profe vino con una impronta que a todos nosotros nos ayudó"

Sobre el cuerpo técnico hizo un pequeño análisis de las cosas que siente que han mejorado desde su llegada: “cuando el profe llegó, se tratábamos en un periodo que estábamos mal, que no habíamos ganado, veníamos de derrotas. Y cuando llega un técnico nuevo siempre la energía en todos jugadores se renuevan y creo que el profe vino con una impronta que a todos nosotros nos ayudó”.

Contreras destacó su trayectoria, con la que se piensan conseguir objetivos a corto plazo: “Es un técnico con mucha experiencia que le ha ido bien en muchos países, entonces creo que tenemos que tomar eso para también nosotros aprender a este ganador como lo fue él, entonces creo que estamos por ese camino, estamos haciendo las cosas día a día a la mejor manera, entrenándonos bien, cuidándonos y todo como grupo unido”.

El artillero recordó la eliminación a Nacional: “creo que se demostró el día por Copa Sudamericana, se demuestra hoy y creo que venimos de muchos partidos que el equipo demuestra que quiere seguir creciendo y seguir mejorando. Obviamente que todavía falta mucho, pero creo que este es el camino correcto que tenemos que tomar para poner a millonarios donde se merece”.

