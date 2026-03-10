Contreras corresponde a la confianza en Millonarios: "Me ha sorprendido el cariño"

Rodrigo Contreras es uno de los baluartes de esta nueva era de Millonarios, el argentino viene acumulando muy buenas actuaciones con el equipo capitalino, y luego de una nueva anotación en el FPC contra Cúcuta, el artillero se deshizo en elogios con el cuerpo técnico, con el grupo y el equipo en general.

Luego de llegar a su cuarto gol del campeonato contra Cúcuta, en rueda de prensa, el delantero que tuvo paso por diferentes países, México, Argentina, Chile y Portugal, aseguró en conferencia de prensa cómo ha sido su adaptación en la capital del país, especialmente su desenvolvimiento deportivo.

Contreras, delantero de Millonarios, tras anotarle a Cúcuta: "Sabía que tenía que venir acá a demostrar"

El jugador aseguró que su incorporación no había generado el gusto a los hinchas: “Sabía que había llegado por ahí cuestionado entre comillas, porque no me conocían, o porque nunca había jugado en el fútbol colombiano, ni tampoco había enfrentado a un equipo colombiano”.

Rodrigo Contres destaca lo que el grupo empieza a construir: “Y yo sabía que tenía que hacer mi trabajo, sabía que tenía que venir acá a demostrar a mí mismo más que a lo demás, de que podía jugar en este equipo y creo que eso lo estoy haciendo, día a día trabajando, mejorando”.

El delantero conoce que su adaptación al fútbol colombiano cuenta con varios ingredientes muy positivos: “un grupo que me recibió muy bien, como lo dije en la conferencia en el partido, la gente también, la gente me ha demostrado mucho cariño. Llevo dos meses acá y la verdad que me ha sorprendido el cariño que tienen conmigo y creo que eso para un jugador y para la confianza, para el día a día, es positivo, yo lo siento y eso a mí me ayuda a poder jugar un poco más suelto dentro de la cancha y también la confianza del profe”.

Contreras y sus elogios a Fabián Bustos, Dt de Millonarios: "el profe vino con una impronta que a todos nosotros nos ayudó"

Sobre el cuerpo técnico hizo un pequeño análisis de las cosas que siente que han mejorado desde su llegada: “cuando el profe llegó, se tratábamos en un periodo que estábamos mal, que no habíamos ganado, veníamos de derrotas. Y cuando llega un técnico nuevo siempre la energía en todos jugadores se renuevan y creo que el profe vino con una impronta que a todos nosotros nos ayudó”.

Contreras destacó su trayectoria, con la que se piensan conseguir objetivos a corto plazo: “Es un técnico con mucha experiencia que le ha ido bien en muchos países, entonces creo que tenemos que tomar eso para también nosotros aprender a este ganador como lo fue él, entonces creo que estamos por ese camino, estamos haciendo las cosas día a día a la mejor manera, entrenándonos bien, cuidándonos y todo como grupo unido”.

El artillero recordó la eliminación a Nacional: “creo que se demostró el día por Copa Sudamericana, se demuestra hoy y creo que venimos de muchos partidos que el equipo demuestra que quiere seguir creciendo y seguir mejorando. Obviamente que todavía falta mucho, pero creo que este es el camino correcto que tenemos que tomar para poner a millonarios donde se merece”.