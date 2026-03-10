Millonarios se vuelve a quedar sin Falcao tras confirmación de Fabián Bustos

Millonarios poco a poco vuelve a retomar el protagonismo en la Liga Betplay tras el mal momento que pasó de la mano de Hernán Torres y que los obligó prácticamente a empezar de cero en el semestre de apertura y escalar nuevamente posiciones para intentar ingresar dentro de los ocho mejores equipos.

El cuadro 'embajador' comenzó a sumar importantes victorias, ya se encuentran novenos en la tabla de posiciones, pero el panorama con una de sus importantes figuras es preocupante. Radamel Falcao no ha tenido protagonismo a lo largo del resurgir de Millonarios y, según Fabián Bustos, seguiría más días afuera por su lesión.

Lea también James acabó la espera: confirmó cuándo debutará oficialmente con Minnesota United

Falcao se queda más días por fuera de la convocatoria de Millonarios

Atlético Nacional se despidió de una nueva edición de la Copa Sudamericana tras enfrentarse y caer contra Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por un marcador de 1-3. Ahora, quien sufrió ahora las consecuencias del buen momento deportivo del cuadro 'embajador' fue Cúcuta Deportivo, el cual cayó en el Estadio El Campín 2-0.

Los 'embajadores' volvieron a sumar de a tres unidades frente a toda su gente el lunes 9 de marzo con las anotaciones de Rodrigo Contreras y Beckham Castro. Con este resultado el equipo bogotano quedó en la novena casilla con 14 unidades, pero con la ilusión intacta para obtener la clasificación.

Lea también Dimayor impondrá sanción severa a Rodrigo Contreras luego del Millonarios 2-0 Cúcuta

Sin embargo, no todo son buenas noticias en 'Millos', ya que Fabián Bustos, tras la victoria contra Cúcuta, confirmó que Falcao se habría resentido de una lesión que le impidió jugar contra Nacional y no ser convocado para enfrentar al cuadro 'motilón'.

"A Radamel lo necesitamos y si estuviera para jugar seguramente lo usaríamos. Con Rodrigo hicieron un esfuerzo grande para ponerse bien y llegar al miércoles pasado, gracias a Dios ya vieron los que hizo 'Rodri' y llegó, pero 'Rada' en ese esfuerzo se resintió. No es una lesión grande, no es algo de complicado, pero no lo tendremos al menos 10 días. A penas esté para jugar él va a estar sumando con los chicos".

"Fue una decisión con él porque lo llevamos a Medellín y él sabía que no iba a entrar porque estaba con una sensación, pero quería estar, quería apoyar, quería empujar, es uno de esos líderes como 'Macka', como Andrés o Jorge, los más grandes que siempre quieren sumar estando donde les toque, desde la banca, desde afuera o jugando y él fue por eso. No hay nada raro, le hicieron unas imágenes donde confirmaron que hay una pequeña distención, pero no en el mismo lugar donde tenía la anterior lesión".

En otras noticias: Goles, Ospina y respeto: Rodrigo Contreras en exclusiva

Fabián Bustos contento con la victoria ante Cúcuta

El entrenador argentino "sacó pecho" tras el contundente triunfo frente a Cúcuta en el Estadio El Campín, aunque confesó que le hizo falta el 'centavo para el peso', ya que claramente pudo haber extendido la ventaja en el marcador.

"Si creo que el marcador fue corto, en especial por lo del segundo tiempo. En el primero ellos tuvieron posesiones largas, nos manejaron la pelota y hay que darles mérito. tienen un entrenador con mucha experiencia que nos complicó por como nos sacaron la pelota, pero en el segundo tiempo fue totalmente nuestro y me parece que hubiera subido al menos un gol mas al marcador".