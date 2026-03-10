David González no se guardó nada vs Pasto: "Partido muy pobre"

Sin duda alguna, este regreso a la Liga BetPlay 2026-I prometía bastante para el América de Cali en condición de visitante en el Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto. La intención era seguir por el mismo camino para completar una semana en la que superaron a Atlético Bucaramanga para sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

América de Cali nunca estuvo a la altura de este partido en la décima fecha de la Liga BetPlay. Pecó de inocente en infracciones desde la primera parte en la que llegó la apertura del marcador en apenas dos minutos iniciales. En el tiro libre, Enrique Serje peinó el balón y en el segundo palo apareció Andrey Estupiñán, goleador del club pastuso para romper los ceros.

Con esa anotación, la visita intentó llegar al arco rival de Geovanni Banguera, pero, ni la creación de Yeison Guzmán ni los intentos de llevar el balón al área del Pasto fluyó bien. Hubo muchos errores en la conexión de pases y los escarlatas perdieron incesantes balones.

Pasto quedó con diez jugadores por la expulsión justo después de la primera media hora de Edwin Velasco. El lateral izquierdo acumuló la segunda tarjeta amarilla y tuvo que dejar la cancha. También se fue Diego Chávez y ahí perdieron la creación. América no pudo imponerse con la superioridad numérica y Santiago Córdoba anotó el segundo tanto.

EL ANÁLISIS DE DAVID GONZÁLEZ DESPUÉS DE LA DERROTA ANTE DEPORTIVO PASTO

En la rueda de prensa, David González destacó qué le faltó al América para contrarrestar el ataque del Pasto, “el gol tan temprano, digamos, no nos condiciona, pero entramos en el desespero, intentamos, cuando viene la expulsión del Pasto se creó esa esperanza de poder ir hacia adelante. El segundo gol definitivamente nos dio un golpe duro, nos dejó en nocaut y en el segundo tiempo, la parte ofensiva de Pasto fue muy poco y supieron defenderse. Nos costó mucho, y nos faltó encontrar los espacios, no tuvimos oportunidades para rematar de media distancia. Un partido muy pobre el nuestro”.

Fue un partido pobre, y David González lo analizó con tres aspectos que afectaron el juego, “lo primero, el gol tempranero, lo segundo, no es tampoco un secreto que teníamos cinco de nuestros mejores hombres no iniciando y no debería cambiar tanto. Luego, nos faltó competir. Pasto nos ganó gran porcentaje de los duelos y a nosotros nos costó. El segundo gol es el golpe final. Intentamos buscar volumen en la parte de ataque y terminamos metidos en un embudo donde no encontramos los espacios. Es un partido no bueno de nosotros y hay que corregir”.

Sobre los recambios que tuvo América, “un equipo que viene acostumbrado a jugar juntos seguramente va a tener más ritmo y aceitados en los movimientos que cuando hay cinco jugadores que no están acostumbrados en ese once. No es la razón por la que perdimos, pues no competimos en la manera como lo hacemos siempre. Confío en ese once con el que podemos competir con el que siempre jugamos. Tenemos que recomponer”.

Finalmente, David no desconoció que les sorprendió el gol temprano, “lo que nos sorprendió a todos fue el gol tan temprano. Hay ciertas situaciones que este equipo genera, eso lo hacen bien, pero el gol y las imprecisiones nuestras, las situaciones que no supimos sortear hace el partido así. Con diez jugadores, el segundo tiempo el primer tiro a portería fue a los 70 minutos y es increíble. Ellos quisieron más el resultado que nosotros y se llevan el partido”.

América tendrá que sumar de a tres contra el Deportes Tolima el domingo 15 de marzo. Tenían una chance de oro en el Estadio Departamental Libertad, pero no pudieron con ese cometido para hacerse con el liderato de la tabla de posiciones. Pasto se quedó con esa posición con 21 unidades.