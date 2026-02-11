Alejandro Restrepo ‘salvó la ropa luego de su contundente victoria contra el Cúcuta en condición de visitante, pero un triunfo no le quita la idea de inconformismo a la hinchada del Poderoso. Daniel Cataño, referente de este grupo, habló para Win Sports, y entre sus revelaciones habló del ‘feeling’ que tiene el grupo con el entrenador.

Reunión por Restrepo: "hablé con Didier, hablamos con el grupo, porque nos sabíamos el pensamiento del grupo"

La conversación con Win Sports resultó ser bastante fructífera, allí se reveló que hubo una reunión de grupo que respaldó la decisión de Alejandro Restrepo en el banco de Independiente Medellín: “Son cosas que a veces uno no quisiera contar, el día después del partido contra Internacional, muy golpeados todos por el resultado, nosotros vimos y entendimos la posición de club, hable con Didier, que es nuestro capitán, hablamos con los muchachos antes de…”.

El jugador reveló lo que se conversó en la intimidad del grupo, entre jugadores: “hablé con Didier, hablamos con el grupo, porque nos sabíamos el pensamiento del grupo, y el grupo está feliz con Alejo, conoce, sabe la persona que es, lo que nos puede brindar, y después de hablar entendimos que no es un tema del cuerpo técnico”.

La autocrítica de grupo se hizo presente, el mediocampista aseguró: sobre el momento que vive el cuadro antioqueño “Es un tema mas de los jugadores, de nosotros, de que no ha sido fácil y es que a veces queremos señalar y señalar y cuando pasamos por esas situaciones no es fácil levantarse, perder dos finales, la cabeza te juega una mala pasada, la presión de la hinchada, y aunque estamos acostumbrados hay personas que les puede jugar en contra”.

Daniel Cataño habla del respaldo a Restrepo: "hablamos con don Raúl, con Federico, y les pedimos que nos aguantaron un poco"

La reunión con las directivas existió, los jugadores pusieron el pecho por su DT: “hablamos con el grupo, el grupo tiró pal frente, dijo vamos a muerte con el profe, vamos a respaldarlo, vamos a cambiar, vamos a tratar de dar lo mejor contra Cúcuta, hablamos con don Raúl, con Federico, y les pedimos que nos aguantaron un poco, que nos dieran la oportunidad porque era una cosa de jugadores, y es más fácil para el club echar a uno”.

El jugador aseguró que la combinación de un técnico estudiado, preparado, y respetuoso es ganadora, así mismo recordó su paso por el club embajador: “Nos pasó también en Millonarios con David, decíamos que estamos esperando, un técnico que nos insulte, nos bravee, que nos meta doble jornada, eso mismo pasó con alejo, el grupo decidió respaldarlo, el grupo demostró que está creciendo, con las incorporaciones, ojalá yo ya pueda estar”.