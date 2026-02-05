Nacional presentó a sus fichajes para el 2026: “Podemos hacer una dupla letal”

Después de dos partidos disputados en el 2026 y de tres partidos aplazados, Atlético Nacional encontró el espacio necesario para presentar a las siete caras nuevas que esperan dejar su granito de arena para conseguir nuevamente el título de la Liga BetPlay y afrontar la Copa Sudamericana, además de respetar la corona de la Copa BetPlay.

Vea también: Durán sale de Fenerbahce: ya aterrizó en su nuevo país

Para este 2026, el club dirigido por Diego Arias y bajo la presidencia de Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani presentaron a Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Milton Casco, Eduard Bello, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Samuel Velásquez, este último que regresa a la institución.

La rueda de prensa inició con Sebastián Arango que afirmó que, “Nacional es un equipo muy bien conformado que hace que otros grandes profesionales quieran venir acá. Ratificamos el gran equipo que tenemos y la invitación a la hinchada es que no deje de creer, que critique, pero con información y responsabilidad sin intención de generar un ambiente hostil en Atlético Nacional”.

Además, explicó que la responsabilidad y el objetivo es igual respondiendo a la exigencia de todos los torneos que hay por delante y por esta razón, armar un equipo competitivo.

Gustavo Fermani agregó que, “como siempre decimos en los mercados, intentamos jerarquizar la plantilla para ser cada vez más grande. En el día a día queremos que esto siga creciendo y es la importancia de que jugadores de mucho valor deportivo quieran estar en el club. Nosotros siempre marcamos que es importante que ellos quieran estar en Nacional”.

LAS DECLARACIONES DE CRISTIAN ARANGO, ALFREDO MORELOS Y MILTON CASCO

Posteriormente a las palabras del presidente y director deportivo, los siete jugadores posaron con las camisetas. Se quedaron Milton Casco, Cristian ‘Chicho’ Arango y Alfredo Morelos como los primeros tres en dar declaraciones en la rueda de prensa.

Milton Casco fue el primero en tomar la palabra revelando por qué tomó la oferta de Nacional cuando tenía posibilidades de Gimnasia y Esgrima de La Plata, “para mí es un gran desafío. Desde el primer momento que me fueron a buscar no dudé en venir. Queremos dejar al equipo en lo más alto que se merece y disfrutando cada día”.

Le puede interesar: Rafael Dudamel regresaría a la Liga BetPlay: presidente lo quiere fichar

Cristian Arango siempre tuvo el sueño de llegar a Nacional. Sus expectativas son claras, “era un anhelo de muchos años atrás. Gracias al presi y al maestro Fermani se pudo concretar este año. Era un deseo familiar llegar y vestir esta linda camiseta. Es un sueño cumplido. Lo tomo como se merece, con la mayor responsabilidad y con expectativas altas; voy a entrenar fuerte para poder cumplir”.

Alfredo Morelos habló de la relación con Cristian Arango, “orgulloso de estar acá en esta institución, tener a mi compañero ‘Chicho’ con experiencia, sabemos la trayectoria que tiene y la de mis compañeros que también llegaron. Sabemos la importancia de lo que es Nacional. Lo vivo de la mejor manera con mis compañeros. Ya coincidí con ‘Chicho’ en torneos y orgulloso de estar acá”.

Además de cumplir el sueño, el ‘Chicho’ sabe para qué vino, “por eso la decisión de venir. Todos los que venimos a Nacional queremos hacer historia y ser campeones con esta camiseta. Ahora hay que pasar la página de tanta película y ratificarlo en la cancha, es lo que anhelo. Con la ayuda de mis compañeros y el recibimiento que he tenido, podré aprovechar cada día al máximo, tanto en entrenamientos como en el terreno de juego”.

Más allá de la relación, será una delantera letal, “los dos podemos aprovechar las virtudes del otro. Cuando el Búfalo salga a recibir, yo puedo estar más arriba y viceversa. Quiero hacer brillar a mis compañeros. La idea es competir al máximo nivel y que Atlético Nacional gane. Hay que aprovechar las virtudes de mis compañeros y con el Búfalo podemos armar una dupla letal al frente”.

Por su parte, Milton Casco volvió a intervenir sobre sus minutos con el club en los partidos disputados que lleva, “la sensación ha sido muy buena desde el momento que llegué al club. Hay un gran nivel que se ve reflejado en el Fútbol Colombiano. Mi rol es acompañar al club, si me toca jugar, espero hacerlo de la mejor manera y respetar las decisiones que tomen en la posición”.

Esta ya es la tercera ocasión en la que presentan a Alfredo Morelos, “cada partido, cada título, cada bache que hemos superado, hasta ahora, todos los compañeros y todo ha sido perfecto. Es lo que me ha llevado a ganar títulos, todo lo hago de la mejor manera, me lo he disfrutado. Con la llegada de mis compañeros esperamos ganar más”.

Por último, el ‘Chicho’ habló del sueño, no solo de él, sino de su abuela, “mi abuela no se lo esperaba y cuando le conté, no creía, se echaba a reír. Pero después vio la seriedad en que se lo dije; hubo lágrimas, era su sueño y el de mi familia. Era algo que queríamos, anhelábamos y hay que tomar con mucha responsabilidad”.

EDUARD BELLO, SAMUEL VELÁSQUEZ, KEVIN CATAÑO Y NICOLÁS RODRÍGUEZ

El venezolano, Eduard Bello se convirtió en una cara nueva. Sobre los retos y los objetivos afirmó que, “es un club muy grande, es un hermoso club, campeón de copas internacionales y constantemente de torneos locales. De la liga colombiana tiene muchos clubes de grandes nombres, de grandes refuerzos que lo hace muy exigente y a prepararte de la mejor forma. Ya la conocía y me va a potencializar como jugador”.

Kevin Cataño fue una de las grandes figuras en Real Cundinamarca y ahora regresó a Nacional esperando la oportunidad, “aprendí mucho con los partidos y de momentos importantes, eso me formó como jugador. Estoy dispuesto a trabajar y hacer historia en el club. Vengo a entregar todo en esta institución”.

Lea también: América no reacciona en el Atanasio: el dato que lo condiciona con Nacional

Como Kevin, Samuel Velásquez regresó y habló sobre el aprendizaje con Milton Casco, “es un privilegio, no todos tienen a un campeón continental en su puesto y que lo ha ganado todo en Argentina. Me ha hablado mucho del tema defensivo, puedo aprender bastante. También quiero jugar, pero es una competencia sana y lo aprovecharé al máximo cuando pueda estar”.

Nicolás Rodríguez habló de los acercamientos a Nacional y cómo se concretó, “al nombrarme Atlético nacional inspira una motivación grande porque es el equipo más grande del país por hinchada, títulos y su gente. Hablo con mis agentes, les digo que avancemos y agradezco poder estar aquí”.