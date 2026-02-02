Cristian Arango, como un hincha más tras su llegada a Atlético Nacional

Atlético Nacional tendrá una de las delanteras más temidas, para lo que será el primer semestre del 2026. El cuadro verdolaga oficializó la llegada de Cristian Arango, quien llega a préstamo luego de su paso por la MLS. Llega a cumplir un sueño, pues el jugador se ha declarado fanático del cuadro verdolaga.

Fue una de las sorpresas del mercado, pues la noticia se dio hace unos días, lejos de los rumores de redes sociales. Desde hace algunas temporadas, los contactos se habían establecido, sin embargo, no se había llegado a un acuerdo, teniendo en cuenta el alto costo que representaba Cristian Arango, al estar en la MLS.

Pese a esto, la disposición siempre estuvo, pues el tema familiar y sentimental iban a terminar pesando, tarde o temprano. Finalmente, luego de varias temporadas en el máximo nivel en Estados Unidos, llegará a mostrar todo ese talento, nuevamente, en la Liga BetPlay.

Cristian Arango ya fue presentado como jugador de Atlético Nacional

El anuncio de la llegada de Cristian Arango a Atlético Nacional se dio mientras se disputaba el juego vs. Inter Miami, de hecho, el delantero estuvo presente en los palcos, viendo a sus nuevos compañeros.

En entrevista con el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional, Cristian Arango dijo “Me erizo, me erizo. Mirá como me pongo. Es algo que siempre he soñado, que ahora está más cerca, con la ayuda de Dios y bueno, espero disfrutármelo mucho”.

Además, agregó “Obviamente sé que la responsabilidad que carga vestir la camiseta de Atlético Nacional, lo haré con mucho amor, con mucha pasión, como un hincha más. Y bueno, esperemos que todo se dé con números y asistencias, y goles también”.

Los números de Cristian Arango en el fútbol colombiano

Cristian Arango pasó por clubes como Envigado y Millonarios. Disputó un total de 135 partidos en todas las competiciones, anotando 35 goles.