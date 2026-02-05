Cristian Barrios, resuelto ante Alfredo Arias: "voy a dar lo mejor para él"

Cristian Barrios es uno de los refuerzos más importantes en el Junior, sin desconocer que se incorporó Bacca y Muriel, el delantero estuvo en Win Sports y dejó algunas impresiones a su llegada al equipo de Alfredo Arias.

La acogida de Junior fue tema para empezar la entrevista: “ha sido muy bonita, muy linda, que incluso antes de mi llegada ya el apoyo me lo estaban brindando querían que llegara y bueno, también nos podemos demeritar que gracias a ello también se pudo concretar la llegada acá mía a Junior”.

Barrios, instalado em el Junior: "vine a hacer mi propia historia aquí espero hacerla y creo que lo he ido demostrando"

Se fue José Enamorado, pero llegó Cristian, el extremo habló de la presión y la comparación a la hora de asumir este nuevo reto: “Creo que me mentalicé a venir a hacer mi trabajo, a venir a escribir mi propia historia José, un excelente jugador, multicampeón aquí lo felicito, él hizo su historia, un gran jugador también, excelente persona, pero nada, yo vine a hacer lo mío”.

Lea también América no reacciona en el Atanasio: el dato que lo condiciona con Nacional

Barrios prosiguió: “vine a hacer mi propia historia aquí espero hacerla y creo que lo he ido demostrando en apenas el comienzo, el camino me va a ser muy largo, entonces para eso voy a trabajar y a preparar día a día para estar cada vez mejor y bueno, ayudar al equipo hacia el objetivo”.

Cristian, en estos dos años dirigido por David González, dirigido por Lucas González, que son los entrenadores que de cierta manera lideran una nueva camada de la dirección técnica en Colombia. ¿Qué le han dado estos dos entrenadores y cómo ha sido estas primeras sesiones también con Alfredo Arias?

Barrios ahora está bajo la dirección por Alfredo Arias, además estuvo con David González y Lucas González, en entrevista se le pidió un análisis de su paso por cada uno de ellos: “Bueno, agradecido con esos dos entrenadores, tanto el profe Luca como el profe David. Creo que fueron dos entrenadores que me brindaron la confianza me enseñaron cosas buenas, me enseñaron cosas nuevas también. Creo que ese cambio, ese rol que me hicieron cambiará lo último de que no solamente era un jugador de banda, sino que también me explotaron esa condición mía de interiorizar mucho, de recibir a la espalda de los volantes, de saber cómo manejar el juego y saber analizarlo mejor dentro del campo de juego”.

Sobre el actual entrenador en el equipo barranquillero: “Y nada, la llegada acá al profe Arias también bueno agradecido por tenerme en cuenta, por traerme acá, por desde que llegué me brindó la confianza, ese cariño, tanto él, su cuerpo técnico y nada, creo que también voy a tratar de dar lo mejor para él y para el equipo”.

Barrios escoge entre Teo, Bacca, Muriel y Paiva: "cuatro goleadores que bueno, es un placer, un orgullo jugar con ellos"

Como momento anecdótico, Daniel Angulo le planteó un hipotético, Christian Barrios en el medio campo, engancha, elude un adversario y, entre Teo, Paiva, Muriel, ó Bacca, ¿A quién se la da Cristian Barrios?

Lea también Durán sale de Fenerbahce: ya aterrizó en su nuevo país

El jugador no se comprometió: “Hay que tener en posición para gol.. son cuatro nombres que me dice uff, cuatro goleadores que bueno, es un placer, un orgullo jugar con ellos, los cuatro, entonces nada, creo que se le hace el trauma más fácil a uno teniendo esos cuatro jugadores ahí adelante”.