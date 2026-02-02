Restrepo tras el empate de Medellín con Millonarios: "sensaciones positivas"

Deportivo Independiente Medellín sigue sin ganar en la Liga BetPlay-I de 2026 y este lunes 2 de febrero sumó su segundo punto en el certamen al igualar en condición de visita 0-0 con Millonarios en compromiso válido por la fecha 4.

Al término del partido, el director técnico Alejandro Restrepo se mostró optimista por el rendimiento de sus dirigidos, teniendo en cuenta la complejidad del juego por las condiciones climáticas y el rival.

"La complejidad del partido fue muy alta por el campo y el rival. Siempre pensamos en atacar y tuvimos opciones de gol. Queríamos el triunfo y la presentación del equipo nos deja sensaciones positivas", explicó.

Restrepo y el camino a seguir con Medellín

Alejandro Restrepo reiteró que Medellín debería tener más puntos que los que registra actualmente en el campeonato.

Sin embargo, el entrenador aseguró que el club antioqueño mejorará en los próximos encuentros.

"El camino es ese, trabajar en silencio, recuperarnos bien, pensar en el siguiente rival y planificar el próximo partido", dijo.

Restrepo agregó que espera que sus dirigidos entren en racha de gol.

"Esperemos que nuestro hombres de gol entren en racha y ahí vamos a conseguir las victorias que pondrán a Medellín en el lugar que se merece", explicó.

Mentalidad positiva y mensaje a la hinchada

Finalmente, Alejandro Restrepo le dejó un mensaje a la hinchada de Medellín para "tirar todos para el mismo lado".

Además, el estratega destacó la madurez del grupo.

"En un momento así de la temporada con menos puntos de los que hemos merecido, el entrenador tiene la responsabilidad, sin embargo, la madurez del grupo es importante, hay que trabajar, corregir. En nuestro arco ser más sólidos y con la seguridad atrás buscaremos los resultados positivos", afirmó.