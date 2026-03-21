Crítica del técnico del América, a pesar de la victoria: “La cancha limita un poco”

América de Cali volvió al camino del triunfo tras imponerse 0-1 como visitante frente a Águilas Doradas, un resultado que le permite alcanzar los 20 puntos en la Liga BetPlay y mantenerse en la pelea por los primeros lugares, aún con un partido menos respecto al líder, Atlético Nacional que tiene 24 unidades.

América de Cali se consolidó en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al derrotar este viernes 20 de marzo a Águilas Doradas en partido válido por la fecha 12

En rueda de prensa, el técnico David González analizó las dificultades del compromiso, especialmente por el estado del terreno de juego. “La cancha limita un poco, porque la confianza de dar un pase y saber que va a llegar como uno quiere no está. Eso obliga a tomar menos riesgos y a jugar más directo”, explicó el entrenador.

Esa situación condicionó el planteamiento del equipo, que debió ajustar sobre la marcha. González destacó el ingreso de Papula como una respuesta a ese contexto: “Necesitábamos a alguien que pudiera disputar balones largos con los centrales, ante la imposibilidad de sostener nuestro juego habitual”.

El conjunto 'escarlata' se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Yeison Guzmán

El estratega también se refirió al punto de quiebre del partido: la expulsión en el segundo tiempo. “Arrancamos bien el complemento, pero la roja nos obligó a replegarnos. Son escenarios que hay que saber vivir y controlar”, señaló.

Pese a jugar con un bloque más bajo, el técnico valoró la solidez defensiva del equipo, que logró sostener la ventaja sin conceder opciones claras al rival. “No tuvieron llegadas realmente peligrosas y eso nos permitió mantener un resultado muy importante”, concluyó.

Con este triunfo, América deja atrás el empate ante Tolima y la derrota frente a Pasto, y se reafirma como candidato en la parte alta de la tabla.