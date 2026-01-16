Junior de Barranquilla no tuvo el debut deseado en la temporada 2026 al empatar en la noche del jueves 15 de enero en condición de local 1-1 con Independiente Santa Fe en el partido de ida de la Superliga.

En el entretiempo del compromiso, el conjunto 'rojiblanco' presentó oficialmente ante su afición al delanteroLuis Fernando Muriel como nuevo integrante del plantel.

Muriel regresa de esta manera al Fútbol Profesional Colombiano, después de haber vestido las camisetas de Granada, Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y Orlando City.

Alfredo Arias y su plan con Luis Fernando Muriel en Junior

En la rueda de prensa posterior al empate con Santa Fe, el director técnicoAlfredo Arias dio a conocer sus planes con Luis Fernando Muriel.

El entrenador reconoció que deseaba tener a Muriel para que sumara minutos en el duelo contra Santa Fe, pero las negociaciones no se registraron con anterioridad y tampoco se ha recibido el papeleo necesario para que el delantero pueda jugar.

"A un jugador como Muriel lo querría tener para ayer. Pero no llegaron los papeles todavía", afirmó.

Arias también dio a conocer que Luis Fernando Muriel todavía no está en plenitud física para ser parte de un partido oficial, por lo que esperará a que esté en óptimas condiciones.

"Él viene de una inactividad y ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso por que está sin competir, entonces tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimar al jugador", dijo.

Finalmente, el técnico de Junior dio a conocer cuándo tomará una decisión con Muriel.

"Cuando lo vea entrenando, en eso vamos a definir y si llegan los papeles veremos si lo tenemos en cuenta o no, depende más de la cosa reglamentaria y la condición física que del deseo mío", afirmó.