Teófilo Gutiérrez cometió una acción infantil se fue expulsado en Junior vs Santa Fe

Teófilo Gutiérrez fue protagonista absoluto en el partido de ida de la Superliga BetPlay entre Junior y Santa Fe, aunque su actuación terminó marcada por una expulsión que lo dejará fuera del juego de vuelta.

El delantero ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo, a los ocho minutos, en reemplazo de Bryan Castrillón, y desde su entrada se percibió un cambio en la dinámica ofensiva del equipo barranquillero.

Teo asumió de inmediato el liderazgo, se colocó la cinta de capitán que había dejado Jimmy Chará y comenzó a ser el eje de las acciones de ataque del Junior.

Su impacto se reflejó en el marcador a los 27 minutos del complemento, cuando apareció solo dentro del área de Santa Fe y definió con calidad un pase de costado para establecer el 1-1 parcial en el Metropolitano.

Sin embargo, minutos después llegó la primera complicación para el atacante, quien cometió una falta en la mitad de la cancha y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro central.

Ya en el tiempo añadido, Teófilo quedó mano a mano con el portero del conjunto cardenal, perdió el duelo y, acto seguido, se dejó caer dentro del área simulando una infracción.

Lea también Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

El juez del encuentro no sancionó la acción como penal y, al considerar la simulación, le mostró la segunda tarjeta amarilla, que se tradujo automáticamente en la expulsión del experimentado delantero.

Como consecuencia, Junior no podrá contar con Teófilo Gutiérrez para el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, programado para el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá.