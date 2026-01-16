¿Cuándo es el partido de vuelta de la Superliga BetPlay?

Un auténtico espectáculo deportivo se vivió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla por el duelo correspondiente a la final de ida de la Superliga BetPlay.

Junior logró rescatar un valioso empate gracias a la anotación de Teófilo Gutiérrez sobre los últimos minutos del compromiso. Ahora se tendrá que esperar a lo que pase en la capital del país, casa del equipo que comanda Pablo Repetto y que podría posicionarlo como favorito para levantar el título.

¿Cuándo será la final de vuelta de la Superliga BetPlay?

Junior y Santa Fe empataron con un marcador de 1-1 en el partido de ida de la Superliga BetPlay que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo todavía faltan los últimos 90 minutos por disputarse, los cuales se jugarán en la ciudad de Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que acogerá la final de vuelta entre 'leones' y 'tiburones', compromiso que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero sobre las 19:30 hora local.

Santa Fe tendría la ventaja para este duelo, históricamente, geográficamente y también por el tema del "jugador 12" que son los hinchas, los cuales se espera llenen las gradas del 'coloso de la 57'.





VIDEO: Marmolejo sale lesionado de la final con Santa Fe

El experimentado guardameta de 34 años es una de las piezas fundamentales del cuadro 'cardenal' desde que arribó a inicios de la temporada 2024, razón por la cual preocupa su salida en medio de la final de ida de la Superliga BetPlay.

Marmolejo comenzó como habitual titular, pero las exigencias con el pasar de los minutos del partido lo terminaron resintiendo, hasta el punto en el que tuvo que pedir el cambio sobre el minuto 61 tras una nueva llegada de peligro de Junior de Barranquilla.