¿Cuándo vendrá Ryan Reynolds a Bogotá? Directivos del Internacional responden

El proyecto de Internacional de Bogotá continúa consolidándose dentro y fuera de la cancha. En entrevista con WinSports, el director deportivo Salvatore Simeone y el secretario técnico Gonzalo Muñoz analizaron el momento deportivo del club, explicaron la llegada de refuerzos como Ian Poveda y Dereck Moncada, y se refirieron a la posibilidad de que el actor y empresario Ryan Reynolds, uno de los accionistas del equipo, visite Bogotá para ver un partido.

Para Simeone, el punto de partida del nuevo proceso se explica por el respaldo institucional. El dirigente destacó especialmente el papel del presidente Nicolás Maya, quien impulsó una transformación profunda en la estructura del club. “Desde el inicio marcó un antes y un después. No se trató solo de cambiar el nombre, sino de renovar la energía y la forma de trabajar en el día a día”, explicó.

Ian Poveda y Dereck Moncada, sobresalientes incorporaciones en Internacional de Bogotá

Ese cambio se refleja la actualidad deportiva, sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso: “Estamos muy enfocados en el día a día y vamos partido a partido. Tal vez todavía no dimensionamos lo que está haciendo el equipo, porque la responsabilidad principal es salir de esa zona complicada”, afirmaron.

En el mercado de fichajes, uno de los movimientos más llamativos fue la llegada de Ian Poveda, un futbolista que durante años fue considerado una de las promesas del fútbol colombiano. Muñoz reveló que el club aprovechó una oportunidad cuando el jugador buscaba minutos cerca del país. Tras analizar datos, observar su rendimiento y mantener conversaciones con el futbolista y su entorno, el proyecto terminó por convencerlo.

Otro caso interesante es el del joven hondureño Dereck Moncada, de apenas 18 años: “Tiene los pies en la tierra, es muy humilde y cuenta con un entorno familiar sólido. Creemos que tiene un techo muy alto”, señalaron.

Directivas del Internacional sobre Ryan Reynolds: "la promesa eterna que tienen es que van a venir"

Los dirigentes se refirieron a la posibilidad de que Ryan Reynolds visite Bogotá para presenciar un encuentro del equipo. Según contaron, el actor ha seguido de cerca la evolución del proyecto: “creo que nadie del grupo no se esperaba los resultados, la promesa eterna que tienen es que van a venir a algún punto a Bogotá a ver un partido”.

Por último, plantearon la posibilidad de que la estrella de Hollywood estuviera alentando al equipo: “Ojalá que sea en algún momento definitorio del campeonato. este año o el que viene, pero la satisfacción que creo que podemos darle es poder, así como la instancia que estuvo el Wrexham contra Chelsea por FA Cup, y eventualmente que sea un inter contra un equipo grande jugándose por cosas importantes”.