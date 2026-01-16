Mackalister cumplió su promesa: Falcao, el referente de Millonarios









El entorno de Millonarios volvió a estremecerse: Radamel Falcao García regresó al equipo de sus amores. Las redes sociales lo hicieron tendencia, pues la expectativa se llevó a cabo en menos de 24 horas, dando la espera para su confirmación.

De hecho, los mismos jugadores del plantel de Millonarios estaban sorprendidos por esta noticia, la cual se confirmó mientras emprendían vuelo hacia Uruguay y Argentina, para disputar la pretemporada.

En declaraciones previas a este viaje, David Mackalister Silva, ahora segundo capitán de Millonarios, se refirió a retornarle la cintilla de líder. La admiración por el tigre va más allá de los aficionados, sus compañeros, lo ven como un referente a seguir en el fútbol profesional.

David Mackalister Silva le retornó la cintilla de capitán a Radamel Falcao García

Millonarios ya está en modo Liga BetPlay, pues el plantel regresó al país el jueves y este viernes, ya se encontraba nuevamente en el aeropuerto El Dorado. Ahora, el reto es ese primer juego vs. Atlético Bucaramanga.

Uno de los que habló ante los medios de comunicación, fue David Mackalister Silva, quien se refirió al tema de la cintilla de capitán para Falcao “Se entiende de sobremanera. Cada día uno por más de que conviva con él, uno se sorprende de la gran persona y la grandeza en lo futbolístico”.

Adicionalmente, destacó el engranaje de los nuevos refuerzos de Millonarios, teniendo en cuenta los amistosos disputados vs. River Plate y Boca Juniors.

¿Cuándo juega Falcao con Millonarios?

Radamel Falcao García deberá cumplir una sanción de 4 fechas, la cual recibió tras las declaraciones dadas a la prensa, luego de la derrota vs. Santa Fe, en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I.

Los goles y partidos de Radamel Falcao García con Millonarios

En su primer año con Millonarios, Radamel Falcao García disputó un total de 29 partidos, aportando 11 anotaciones.