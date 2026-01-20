Nacional contaría con tres refuerzos más para el inicio de la Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el inicio de la Liga BetPlay 2026 tras la goleada que le propinó a Boyacá Chicó en su debut en el Atanasio Girardot, pero también por temas de la plantilla de jugadores, la cual preocupó a los hinchas por los pocos fichajes que se realizaron y las ausencias significativas que hubo por distintas razones durante la pretemporada y el respectivo arranque.

Las directivas y el cuerpo técnico del 'verde paisa' le apostaron a mantener la mayoría de jugadores que estuvieron presentes durante la temporada 2025 y que salieron campeones de la Copa BetPlay, noticia que tranquilizó a los hinchas. Aunque a esta también se suman más novedades relacionadas a refuerzos, ya que Alfredo Morelos, Matheus Uribe y Jorman Campuzano estarían a punto de volver a sumar minutos dentro del terreno de juego.

Nacional podría llegar con varias novedades a la segunda fecha de la Liga BetPlay

Un debut exitoso de Diego Arias en el Atanasio Girardot ilusiona a los hinchas 'verdolagas' con una temporada llena de goles y otro posible título, tomando también en cuenta que está en juego la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El anhelo de los hinchas por seguir sumando títulos y el temor de los rivales del club en la Liga BetPlay, se incrementaría después de darse a conocer que pronto volverían a jugar Alfredo Morelos, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Morelos habría solucionado su situación laboral entre Santos y Nacional, habiendo arribado ya a Medellín para iniciar con trabajos bajo el mando de Arias. Campuzano ya realiza trabajos de readaptación dentro del campo de juego y Matheus Uribe habría cumplido con la sanción que tenía impuesta por parte de Dimayor.

A estas incorporaciones podría llegar a sumarse la primera convocatoria de la nueva incorporación, la del delantero venezolano, Eduard Bello, quien ya fue presentado por el club y estuvo presente en las gradas del Atanasio en el debut ante Boyacá Chicó.





Próximo partido de Nacional en Liga BetPlay

Estos cuatro jugadores mencionados anteriormente podrían llegar a ser refuerzos indispensables para la segunda fecha de la competencia en donde se enfrentarán a otro de los clubes que arrancaron de buena manera la competencia Jaguares. Este duelo ante el equipo comandado por José Alexis Márquez, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el 26 de enero sobre las 20:00 hora local.



