Atlético Nacional

Nacional contaría con tres refuerzos más para el inicio de la Liga BetPlay

Nacional llegaría con varias sorpresas a partir de la segunda fecha de la Liga BetPlay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Nacional recupera tres jugadores de sanción y lesión para la Liga BetPlay
Nacional recupera tres jugadores de sanción y lesión para la Liga BetPlay // @nacionaloficial

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el inicio de la Liga BetPlay 2026 tras la goleada que le propinó a Boyacá Chicó en su debut en el Atanasio Girardot, pero también por temas de la plantilla de jugadores, la cual preocupó a los hinchas por los pocos fichajes que se realizaron y las ausencias significativas que hubo por distintas razones durante la pretemporada y el respectivo arranque.

Las directivas y el cuerpo técnico del 'verde paisa' le apostaron a mantener la mayoría de jugadores que estuvieron presentes durante la temporada 2025 y que salieron campeones de la Copa BetPlay, noticia que tranquilizó a los hinchas. Aunque a esta también se suman más novedades relacionadas a refuerzos, ya que Alfredo Morelos, Matheus Uribe y Jorman Campuzano estarían a punto de volver a sumar minutos dentro del terreno de juego.

Lea también

Nacional podría llegar con varias novedades a la segunda fecha de la Liga BetPlay

Un debut exitoso de Diego Arias en el Atanasio Girardot ilusiona a los hinchas 'verdolagas' con una temporada llena de goles y otro posible título, tomando también en cuenta que está en juego la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El anhelo de los hinchas por seguir sumando títulos y el temor de los rivales del club en la Liga BetPlay, se incrementaría después de darse a conocer que pronto volverían a jugar Alfredo Morelos, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Lea también

Morelos habría solucionado su situación laboral entre Santos y Nacional, habiendo arribado ya a Medellín para iniciar con trabajos bajo el mando de Arias. Campuzano ya realiza trabajos de readaptación dentro del campo de juego y Matheus Uribe habría cumplido con la sanción que tenía impuesta por parte de Dimayor.

A estas incorporaciones podría llegar a sumarse la primera convocatoria de la nueva incorporación, la del delantero venezolano, Eduard Bello, quien ya fue presentado por el club y estuvo presente en las gradas del Atanasio en el debut ante Boyacá Chicó.


Próximo partido de Nacional en Liga BetPlay

Estos cuatro jugadores mencionados anteriormente podrían llegar a ser refuerzos indispensables para la segunda fecha de la competencia en donde se enfrentarán a otro de los clubes que arrancaron de buena manera la competencia Jaguares. Este duelo ante el equipo comandado por José Alexis Márquez, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el 26 de enero sobre las 20:00 hora local.


