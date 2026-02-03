Cúcuta Deportivo se queda sin entrenador en la presente temporada

El presente del Cúcuta Deportivo es bastante complejo. El equipo de Norte de Santander tan solo ha logrado sumar dos puntos en tan solo cuatro fechas, haciendo que las directivas y los hinchas se mostraran preocupados por la actualidad del equipo, que tiene como objetivo mantener la categoría en el 2026.

Tras la difícil situación en el inicio del torneo Apertura en el fútbol colombiano, la junta directiva del Cúcuta Deportivo tomó la decisión de sacar a Nelson ‘Rolo’ Flórez de la dirección técnica, convirtiéndose en el segundo entrenador que deja su cargo en tan solo cinco fechas.

Cúcuta se quedó sin entrenador

El encargado de dar a conocer la noticia fue Jordy Cruz, periodista deportivo, quien afirmó que la mañana de este martes 3 de febrero la junta directiva del club tomó la decisión de sacar al entrenador bogotano, teniendo en cuenta los resultados que ha logrado en las cuatro fechas.

“De mi parte, a esta hora, puedo decir que Nelson Flórez deja de ser técnico del Cúcuta Deportivo. Se espera el comunicado oficial por parte del club”, afirmó el periodista en mención.

Además, en días anteriores se había rumorado en la ciudad de Cúcuta algunos problemas entre los jugadores y el entrenador bogotano, razón por la que el equipo no ‘caminaba’, y apoyó la decisión de la junta directiva de sacar a Nelson Flórez del banquillo del cuadro motilón.

Se espera que en las próximas horas, Cúcuta Deportivo dé a conocer oficialmente la salida del ‘Rolo’ Flórez y confirme a Jorge Peralta y Breiner García como los encargados del equipo para el juego contra Águilas Doradas el próximo sábado 7 de febrero en la ciudad de Medellín.

Números del ‘Rolo’ Flórez con Cúcuta Deportivo

Cabe recordar que Nelson Flórez fue el encargado de poner al Cúcuta Deportivo en la primera división del fútbol colombiano en el 2026, motivo por el que la directiva tomó la decisión de continuar el proceso en la liga. Sin embargo, el desempeño del equipo y los resultados no acompañaron al bogotano.

En la presente temporada, Cúcuta Deportivo logró dos puntos en cuatro partidos jugados, producto de los empates contra Bucaramanga y Fortaleza. Además, recibió siete goles en contra y marcó cinco anotaciones.