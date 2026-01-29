Lucas Ríos, quien salió mal de Santa Fe, Cúcuta y Once Caldas, firmará con otro equipo del FPC

El mediocampista argentino Lucas Ríos está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Cartagena, equipo del Torneo BetPlay que busca reforzarse con miras a la lucha por el ascenso en la temporada 2026.

El volante de 27 años viene de renunciar a Cúcuta Deportivo, club con el que recientemente logró el ascenso a la primera división, en una salida que habría estado marcada por diferencias con la directiva y el cuerpo técnico.

Desde hace varios días se viene hablando de la posibilidad de que Ríos llegue al conjunto heroico, negociación que ha tomado fuerza tras su desvinculación del cuadro motilón y que podría cerrarse en unos días.

El paso de Lucas Ríos por el fútbol colombiano

Lucas Ríos tuvo un primer ciclo en Cúcuta entre 2022 y 2024, periodo en el que fue una de las figuras del equipo, rendimiento que le permitió dar el salto a Once Caldas.

Sin embargo, su paso por el conjunto de Manizales fue breve y discreto. El argentino solo permaneció un semestre y terminó saliendo “por la puerta de atrás”, sin lograr consolidarse ni responder a las expectativas generadas.

Para el 2025-I, Ríos arribó a Independiente Santa Fe, fichaje que despertó ilusión entre los hinchas cardenales, aunque su protagonismo fue limitado y ni siquiera fue convocado para la final de vuelta ante Independiente Medellín, por lo que no estuvo en la premiación.

En el segundo semestre de ese año regresó a Cúcuta Deportivo, donde volvió a ser pieza clave y tuvo un papel determinante en la campaña que culminó con el ascenso, antes de presentar su renuncia tras la primera fecha del 2026.

La calidad técnica del volante creativo es uno de sus principales atributos, condición con la que ahora espera convertirse en líder futbolístico de Real Cartagena y aportar en el objetivo de regresar a la máxima categoría.

Estadísticas de Lucas Ríos

Antes de llegar al fútbol colombiano, Lucas Ríos tuvo pasos por Unión de Santa Fe y Real Pilar en Argentina, y como profesional acumula 125 partidos, con un registro de 15 goles y 16 asistencias; su oficialización con el cuadro cartagenero se daría en los próximos días.