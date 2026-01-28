Leonel Álvarez explotó: Cúcuta vs Bucaramanga opacado por la violencia

Cúcuta Deportivo regresó a primera división tras cuatro años militando en la B, por lo que se esperaba que su regreso fuera por todo lo alto, pero las expectativas cayeron no solo con la derrota en su debut ante Once Caldas, aunque las cosas mejoraron deportivamente en el duelo de la tercera jornada frente a Atlético Bucaramanga.

El 'clásico del oriente' se volvió a jugar en el Estadio General Santander, escenario deportivo en donde hubo lluvia de goles tras un empate 2-2, pero también lluvia de insultos y situaciones de violencia, fuera y dentro del estadio, tal como lo dio a conocer el propio Leonel Álvarez y con los cuales no está para nada de acuerdo.

Leonel Álvarez envió mensaje a los hinchas de Cúcuta

El cuadro 'motilón' volvió a jugar en la primera división con una plantilla e incluso uniforme renovados que ilusionaron a los fanáticos. Sin embargo, en este tercer duelo, terminaron cediendo nuevamente puntos de local contra Bucaramanga.

El 'clásico del oriente' tuvo como protagonista principal al delantero de Cúcuta, Jaime Peralta, quien se encargó de rescatar el empate tras anotar doblete, pero también los fanáticos del club 'motilón' quienes agredieron a hinchas del equipo rival a las afueras del General Santander y de hacer lo propio dentro del escenario deportivo.

Leonel Álvarez, una vez finalizado el partido, le agradeció a sus jugadores, salió contento con el rendimiento de cada uno, pero también aprovechó para enviarle un mensaje a los fanáticos 'motilones' tras la serie de insultos y momentos violentos que se vivieron durante los 90 minutos, aunque también resaltó que es una gran hinchada.

"¿Fiesta? Si esto es una fiesta. En la fiesta a uno lo escupen y le tiran de todo, ¿cierto?. Esta es una hinchada maravillosa (la del Cúcuta), desde luego hay que calmarse un poquito, porque es que hasta entre ellos mismos pelean, menos mal nuestra hinchada no vino o sino nos hubieran acusado. Esto debe cambiar un poco, no necesitamos 300 policías para que nos cuiden".

"Cúcuta es tranquilo, no faltan dos o tres hinchas que te gritan, te escupen, te tiran orines, pero por eso uno no puede calificar una hinchada maravillosa, esta es una plaza compleja para cualquier equipo".

Análisis del sufrido empate entre Cúcuta vs Bucaramanga

Leonel también resaltó la labor de los jugadores del equipo rival, pero también confesó que Bucaramanga había sido superior por varios momentos, simplemente que "pecaron" para el segundo gol.

"Desde el inicio buscamos ser superiores y lo estábamos haciendo bien, al punto de que generamos un gol que fue fuera de lugar, no sé. Después seguimos buscando arco contrario y otra vez Luciano Pons entra en ese jugador que es goleador y es importante para nosotros. Ellos encuentran un gol donde dimos algunas ventajas, pero también es virtud de Peralta con ese buen movimiento. Es un extraordinario jugador, ahí pecamos en el segundo también".