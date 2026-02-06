El cuadro 'motilón' regresó a la primera división del FPC tras cuatro años en la segunda categoría, pero en sus primeras participaciones su rendimiento ha sido bastante irregular y no ha sumado su primera victoria, un panorama bastante preocupante que parece se puede llegar a extender tras haberse dado a conocer el departamento médico del club.

Tras cuatro partidos disputados, Cúcuta, solo ha tenido la oportunidad de sumar dos puntos y se quedó sin técnico tras la destitución de Nelson Flórez del cargo. A la baja del 'rolo' Flórez se sumarían las de Santiago Orozco y Brayan Montaño por lesión, lo que les impediría tener acción deportiva por varios días e incluso semanas según dio a conocer el club.

Cúcuta confirmó parte médico desalentador en el inicio de la Liga BetPlay

El cuadro 'motilón' volvió a jugar en la primera división con una plantilla e incluso uniforme renovados que ilusionaron a los fanáticos. Sin embargo, han cedido bastantes puntos, principalmente en condición de local cuando la victoria casi era un hecho, lo que no tiene del todo contentos a los hinchas.

Las directivas del equipo también intentaron dar un envión anímico con más fichajes de peso como el de Frank Castañeda, Joao Abonia y Kevin Londoño, en busca de retomar un camino de triunfos que les permita mantenerse en primera división.

Aún así, a pesar de los nuevos refuerzos, Richard Páez tendrá un difícil reto por delante, ya que no solo deberá asumir el mando de un equipo que ya viene con un trabajo previo y sin haber podido hacer la respectiva pretemporada, sino que también lo hará con bajas significativas como las de Santiago Orozco y Brayan Montaño.

Orozco es el que cuenta con un panorama más desalentador, quedando por fuera de los terrenos de juego alrededor de cinco semanas tras una lesión muscular en el aductor largo izquierdo. Mientras que Montaño regresaría a entrenamientos con el resto de sus compañeros en al menos una semana tras una lesión muscular leve en el semitendinoso.

¿Cuándo debuta Richard Páez como DT de Cúcuta?

El siguiente reto del 'motilón' será en el marco de la fecha 5 cuando se enfrente a Águilas Doradas en condición de visitante. El Estadio Polideportivo Cincuentenario será el escenario deportivo que verá el regreso de Richard Páez a los terrenos de juego de la Liga BetPlay el sábado 7 de febrero.