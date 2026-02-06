Santa Fe tendrá un refuerzo 'top' para la Libertadores: un defensa llega del exterior

Independiente Santa Fe está muy cerca de concretar la llegada de un nuevo defensa central, movimiento que reforzará al equipo de cara a los retos del primer semestre y, especialmente, a la Copa Libertadores.

La información fue confirmada este viernes 6 de febrero por Eduardo Méndez, presidente del club, en diálogo con Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de RCN y Win Sports, donde reconoció que las negociaciones están avanzadas y bien encaminadas.

El futbolista que llegará a Santa Fe es Brayan Ceballos, defensor central de 24 años, actualmente en el New England Revolution de la MLS, y quien cuenta con un perfil que lo proyecta como uno de los zagueros más importantes de la Liga BetPlay.

Lea también [Video] Presidente de Santa Fe expuso a Sencia y reveló el cobro de millonarias cifras

Santa Fe comprará a Brayan Ceballos

La operación no ha sido sencilla. Desde hace varias semanas Santa Fe viene negociando por Ceballos, pero New England rechazó inicialmente dos ofertas, ya que el club estadounidense solo contemplaba una venta y no un préstamo, modalidad que proponía el equipo bogotano en primera instancia.

Finalmente, Santa Fe habría encontrado la fórmula para cerrar la operación, ya que compraría un porcentaje de los derechos deportivos del jugador, lo que destrabó la negociación y dejó el acuerdo muy cerca de concretarse.

Eduardo Méndez presionó a la hinchada de Santa Fe

Durante la entrevista, Méndez fue claro en señalar que el fichaje depende en buena parte del respaldo económico de la afición. “Mañana sábado (7 de febrero) se lanza el plan de abonos para la Copa Libertadores y el domingo se pone en venta”, explicó el directivo, apelando al acompañamiento del hincha cardenal.

En esa misma línea, el presidente añadió: “Tenemos charlado un defensa y un extremo, pero queremos ver la reacción de los hinchas con los abonos”, dejando claro que los ingresos por taquilla serán determinantes para concretar las incorporaciones.

Ahora bien, Méndez no dio inicialmente el nombre de Ceballos, pues comentó que “el defensa es un jugador que se trae de la MLS y habría que comprarlo”, ratificando que se trata de una inversión importante para el club.

Lea también Santa Fe reveló cuándo se jugaría el aplazado contra Nacional

¿Quién es Brayan Ceballos, nuevo jugador de Santa Fe?

Brayan Ceballos es un defensa central caleño de 24 años, que actualmente milita en New England Revolution, club que pagó cerca de 1,7 millones de dólares a Fortaleza de Brasil por su fichaje a comienzos de 2025.

Antes de su paso por la MLS, Ceballos tuvo experiencia internacional y local, tras vestir las camisetas de Dinamo de Kiev, Junior de Barranquilla y Deportes Quindío, recorrido que respalda la apuesta de Santa Fe por un defensor joven, con proyección y rodaje en distintos contextos competitivos.

Además del central, Méndez confirmó que también llegará un extremo, siempre y cuando se cumplan las condiciones económicas, por lo que el mercado de fichajes del conjunto cardenal sigue abierto a la espera del respaldo definitivo de su hinchada.