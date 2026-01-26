Cúcuta Deportivo no ha tenido el mejor regreso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano al registrar derrotas ante Once Caldas e Internacional de Bogotá en las dos primeras jornadas de la Liga BetPlay.

En la tercera fecha, el equipo 'motilón' tratará de sumar sus primeros puntos recibiendo en el estadio General Santander a Atlético Bucaramanga en una nueva edición del clásico del oriente colombiano.

Cúcuta tomó medidas para recibir a Bucaramanga

Este lunes 26 de enero, Cúcuta Deportivo dio a conocer que luego de una reunión de última hora con la Comisión Local de Fútbol se tomó la decisión de no permitir el ingreso de hinchada visitante al estadio General Santander.

"En reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el cierre de fronteras para el próximo encuentro", señaló el comunicado.

Ante esta determinación, Cúcuta Deportivo no permitirá la venta de boletería para los aficionados de Atlético Bucaramanga.

"En consecuencia, no se habilitará la venta de boletería para la hinchada del equipo visitante, Atlético Bucaramanga, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento", agregó la comunicación.

Cúcuta Vs Bucaramanga: hora y canal para VER EN VIVO la fecha 3 de la Liga BetPlay

El partido entre Cúcuta Deportivo contra Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de la Liga BetPlay se podrá VER EN VIVO este martes 27 de enero a partir de las 4:00 de la tarde.

El compromiso se verá por Win Sports +.