[Video] Triunfo histórico del Inter Bogotá; le remontó a Cúcuta en Techo

El partido que abría las acciones de la segunda fecha en la presente edición de la Liga BetPlay era protagonizado por Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo.

El equipo de la capital del país (que reemplazó al extinto Club de La Equidad a partir de este 2026) se estrenó como local en este campeonato ante el conjunto ‘motilón’ que recién ascendió a la Primera División y al igual que el ‘Inter’ sumó derrota en su debut.

Lea también: Jornada clave en la Liga BetPlay: 3 técnicos que se juegan su futuro

Así fue el partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo

Los equipos que actualmente luchan por alejarse de la zona del descenso buscaban un triunfo clave ante un rival directo en sus aspiraciones por mantenerse en la máxima categoría del fútbol colombiano, por eso, las posturas no fueron defensivas y hubo goles en el partido.

Primer fue el Cúcuta Deportivo el que pegó primero, pues abrió el marcador al minuto 19 con gol de Luifer Hernández, que aprovechó una transición rápida para empujar el balón dentro del área rival luego de un centro preciso desde zona izquierda.

El equipo ‘motilón’ se empezó a sentir cómodo en el partido, pero en los instantes finales del primero tiempo el conjunto capitalino lograría el empate en una jugada donde Kevin Parra encara y lanza un centro que rechaza el portero, pero su rebote queda en los pies de Dereck Moncada, que puso el 1-1 en el marcador.

Lea también Insólito: club de la Liga BetPlay se hospedará en una finca

¿Cuánto quedó el partido entre Inter Bogotá y Cúcuta?

En el segundo tiempo el equipo bogotano tomaría un poco más de protagonismo, logrando una mayor cantidad de llegadas de peligro sobre el arco rival, una insistencia que le daría frutos, pues al minuto 50 Facundo Boné concretó una buena jugada en la que se juntaron Kevin Parra y el argentino Fabricio Sanguinetti.