¡Leonel, polémico! Llaneros le responde al DT del Atlético Bucaramanga

La polémica estalló, el entrenador de Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez, dio unas explosivas declaraciones luego del partido que se disputó en Villavicencio, 1-1 contra Llaneros. El entrenador especuló con el estado de la cancha, aseguró que su estado no es el mejor para disputar el fútbol profesional, el presidente del equipo local dejó entrever que las declaraciones son excusas por no poder ganar al equipo llanero.

Aparte de la Liga, Bucaramanga tiene otro gran desafío este semestre, pretende eliminar a América de Cali; sin embargo, el torneo local no deja de ser una prioridad para el equipo del Leonel Álvarez, quienes tras dos fechas no pierden, una victoria y dos empates.

Leonel Álvarez habló mal del campo del estadio Bello Horizonte – Rey pelé, de Villavicencio: “La cancha... este potrero, esto tiene que acabarse. Estamos preocupados de que la gente venga, que va a jugar un equipo en una cancha mala”.

Leonel, polémico; Llaneros responde: "En el primer partido, su DT se quejó del calor... Ahora dice que la cancha es un ‘potrero’"

Las polémicas declaraciones del DT en rueda de prensa se viralizaron de inmediato, el equipo llanero se sintió tocado y de inmediato su presidente Juan Carlo Trujillo, también respondió: “Hemos recibido a Bucaramanga dos veces en casa. En el primer partido, su DT se quejó del calor y pidió aire acondicionado en el camerino. Ahora, después del empate, dice que la cancha es un ‘potrero’”.

Presidente de Llaneros explota contra Leonel Álvarez: "con gusto le hacemos un repaso de todo lo que el Meta tiene para mostrar"

El dirigente prosiguió: “Aunque Llaneros no es el responsable directo del mantenimiento de la cancha del Estadio Bello Horizonte, y reconociendo que no estaba en su mejor estado por un problema de fuerza mayor con un tubo de alta presión del agua… ¡esa no es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!”.