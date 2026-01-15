Cúcuta vence a San Lorenzo y se prepara para su regreso a la Liga BetPlay

El Estadio Luis Franzini de Montevideo fue el escenario deportivo en donde Cúcuta Deportivo y San Lorenzo se convirtieron en protagonistas ofreciendo un espectáculo deportivo lleno de intensidad y ambición de ambos conjuntos de cara a sus respectivos retos de 2026.

La atmósfera estuvo marcada por la mezcla de hinchadas y la pasión de quienes vieron en este partido una oportunidad única para medir fuerzas entre una escuadra colombiana recién ascendida y un club argentino histórico con ánimos de rehacerse, pero en donde fue el 'motilón' el que pegó primero y logró llevarse la anhelada victoria.

Así fue la victoria de Cúcuta sobre San Lorenzo

El primer tiempo transcurrió sin mayores sobresaltos. San Lorenzo tuvo varias aproximaciones, aunque la falta de definición y la sólida defensa cucuteña impidieron que el marcador se moviera. Cúcuta manejó algunos contragolpes, intentando sorprender con balones largos y desbordes por las bandas, pero la falta de precisión en el último pase mantuvo el 0-0 hasta el descanso.

En la segunda mitad, la dinámica del juego cambió. Cúcuta Deportivo, con mayor confianza, adelantó sus líneas y empezó a incomodar más a la defensa rival. La apuesta valió la pena: en el minuto 73, el delantero Luifer Hernández se vistió de héroe. Recibió un pase en el área, dejó atrás con un enganche magistral tanto a un defensor como al portero, y con un potente remate de pierna izquierda rompió el empate, poniendo el 1-0 definitivo en el marcador.

El triunfo de Cúcuta Deportivo 1-0 no solo representó una victoria numérica, sino también un mensaje de confianza y competitividad para un equipo que regresa a la élite del fútbol colombiano con hambre de protagonismo. Para San Lorenzo, fue una prueba útil y una llamada de atención sobre la eficacia de cara al arco rival en este inicio de preparación.





¿Cuándo debuta Cúcuta en la Liga BetPlay?

El primer partido del cuadro 'motilón' será en condición de local, en el Estadio General Santander, enfrentando a Once Caldas. Este duelo se llevará a cabo el lunes 19 de enero sobre las 16:00 hora local.



