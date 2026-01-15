Sufre Millonarios; anhelado fichaje llegó a un acuerdo con otro club

Millonarios ha terminado sus partidos de pretemporada con un empate a cero goles contra Boca Juniors en La Bombonera, duelo que finaliza la gira del equipo ‘albiazul’ que antes había sufrido una derrota por 1-0 ante River Plate.

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres no pudo anotar goles en esos dos partidos, sin embargo, la parte ofensiva no solo es algo que preocupa al cuerpo técnico sino también otra zona donde los hinchas esperan que se incorpore un refuerzo.

Fichaje que pretendía Millonarios ya no llegará

Después del anuncio de la llegada del delantero argentino Rodrigo Contreras, se creía que el conjunto azul cerraría el mercado de fichajes, sin embargo, reportes indicaron del interés por un defensor extranjero llamado Edgar Elizalde.

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, el lateral izquierdo uruguayo-español (que puede jugar como zaguero central) estaba en el radar de Millonarios, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que Elizalde ya tiene acuerdo con el Liverpool de su país, dejando a los hinchas del ‘embajador’ con las ganas de tener una nueva opción para la defensa tras la salida del costarricense Juan Pablo Vargas.

Hay dudas en la parte defensiva de Millonarios

A dos días para que inicie una nueva edición de la Liga BetPlay, hay incertidumbre de saber si Millonarios logrará contratar otro zaguero central, teniendo en cuenta que se debe realizar la inscripción de jugadores ante la Dimayor previo a la primera fecha del campeonato.

Cabe mencionar que Andrés Llinás viene de una larga lesión y seguramente le costará tiempo volver a tener gran ritmo competitivo, además, los hinchas consideran que se debe tener un recambio de calidad para Jorge Arias, Santiago Mosquera y Álex Moreno Paz.