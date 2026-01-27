Cúcuta vs Bucaramanga: cierre de fronteras en el clásico del oriente

Vuelve un nuevo clásico del oriente a la primera división del FPC, el duelo entre Cúcuta y Bucaramanga en el estadio General Santander abre la fecha 3 de la liga colombiana.

Vuelve el clásico del oriente colombiano: Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga

Ambos equipos necesitan resultados, el equipo rojinegro aún no encuentra el rumbo en su regreso a la primera división y acumula dos caídas consecutivas, situación que lo tiene relegado en la zona baja de la tabla. La obligación de sumar en casa aparece como un factor determinante para recuperar confianza y respaldo de su afición.

Bucaramanga llega en una mejor situación deportiva, aunque viene de igualar en su última presentación, su rendimiento reciente en el torneo refleja mayor regularidad frente a su rival de turno.

El diario Vanguardia reseñó varios datos del estadígrafo Didier Saúl Niño Albarracín, en han disputado 184 partidos, 61 triunfos para Bucaramanga, 59 empates y 64 victorias de Cúcuta.

En el global de duelos, es decir teniendo en cuenta Liga, Copa y Ascenso, se han enfrentado en 210 ocasiones, con 67 festejos para los leopardos, 68 empates y 75 triunfos del Cúcuta.

Último antecedente del clásico del oriente: duelo 211 entre Cúcuta y Bucaramanga

El último partido por Liga en Cúcuta lo ganó 1-0 el visitante, con anotación de Diego Herazo, el 1 de marzo de 2020; mientras que el más reciente cotejo en la ‘Ciudad Bonita’ también se saldó con triunfo 1-0 para los ‘Leopardos’, con acierto de Jhon Pérez, el 26 de octubre de 2020.

Este duelo representa una de las rivalidades más tradicionales del fútbol colombiano, en las últimas horas el equipo local, Cúcuta Deportivo anunció que: “en una reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el CIERRE DE FRONTERAS”.