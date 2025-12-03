Cúcuta vs Bucaramanga: regresa uno de los clásicos con más historia

Acabó la sequía, cesó la horrible noche para el Cúcuta Deportivo que esperaba ascender después de la desaparición en 2020. Desafiliado de la DIMAYOR, el cuadro cucuteño logró regresar a la competencia dos años más tarde, pero tuvieron que enfrentar otro escenario jugando la segunda división.

Un intento fallido en 2023 cuando perdieron la final con Fortaleza y unas chances desperdiciadas por falta de puntos que dejaron al Cúcuta en la segunda división en 2024. Después de tres años en el Torneo BetPlay, regresaron de una buena vez superando en los 90 minutos a Real Cundinamarca y ganando en los lanzamientos desde el punto penal para gritar campeones.

Por la tabla de reclasificación en la que fueron segundos detrás de Jaguares, el Cúcuta quedó campeón y ascendió a la máxima categoría donde se merece y en donde volverá a protagonizar el Clásico del Oriente junto con Atlético Bucaramanga.

UN HISTORIAL QUE FAVORECE A L CÚCUTA EN EL CLÁSICO DEL ORIENTE

Alianza Petrolera fue el clásico de Atlético Bucaramanga cuando descendió el Cúcuta. Con la salida de Santander y la vinculación a Valledupar, el clásico del cuadro bumangués perdió sentido hasta que no regresara Cúcuta Deportivo a la primera división.

El Clásico del Oriente Colombiano seguirá dando de qué hablar. El primer partido fue en el Estadio Alfonso López el 2 de abril de 1950 con una victoria de Cúcuta gracias al gol de Luis Alberto Miloc. El historial marca al cuadro cucuteño como el más veces ganador del clásico con 75 victorias rojinegras, 68 de Atlético Bucaramanga y 69 empates para un saldo de 212 enfrentamientos.

La última ocasión en la que se vieron las caras fue en 2020 cuando Atlético Bucaramanga se llevó los dos clásicos del año por la mínima diferencia tanto en el General Santander como en el Alfonso López (actual Américo Montanini).

Sin duda alguna, este enfrentamiento entre santandereanos contra nortesantandereanos se vive de otea manera en las dos aficiones. Además, ambas hinchadas son dos de las más grandes del país. El enfrentamiento llegará en 2026 con la novedad de que ambas escuadras ya saben lo que es quedar campeones, uno en 2006 y el otro en 2024.

El clásico del Oriente se lleva jugando desde la década de 1950 y la superioridad ha sido marcada por el Cúcuta en la mayoría de las décadas hasta la fecha. De 1960 a 1969, Bucaramanga ganó más partidos en este derbi al igual que en la década de 1990 hasta el 2000. De resto, los rojinegros han contado con más victorias históricamente.

Cúcuta regresa a donde se merece y en la máxima categoría que es donde se han jugado la mayoría de los partidos en el historial entre ambos. Fueron 187 encuentros en la primera división, cuatro en la B y 19 ocasiones en la Copa BetPlay.