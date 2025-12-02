Racing pone en jaque al América por Juan Fernando Quintero: llegó dura demanda

Después de quedar campeón en la Copa Sudamericana con Racing, Juan Fernando Quintero decidió dejar Argentina y regresar a la Liga BetPlay por temas familiares. América de Cali le tendió la mano asegurando su fichaje para el primer semestre del 2025. Un esfuerzo grande de la institución que no terminó de la mejor manera.

Lejos de seguir en el América de Cali, Juan Fernando Quintero acusó que no había recibido el dinero que habían arreglado entre las partes para firmar con el equipo vallecaucano. Ahí llegó la oportunidad de volver al club de sus amores y firmó contrato con River Plate en donde tampoco ha podido encontrar la mejor suerte en un segundo semestre para el olvido de Marcelo Gallardo.

Pese al mal presente de la institución argentina, Marcelo Gallardo fue ratificado en su puesto, y le dio el voto de confianza a Juan Fernando Quintero que seguirá dentro del club riverplatense para el 2026. Sin embargo, ha estado en el ojo del huracán con el negocio que hubo entre el América y River Plate que disgustó bastante a Racing.

LA DEMANDA DE RACING AL AMÉRICA DE CALI POR JUAN FERNANDO QUINTERO

Juan Fernando no salió de la mejor manera de América por el dinero que el jugador aseguró que no recibió la parte acordada, y, cuando firmó con River Plate, Racing estaba pendiente de tomar acciones legales contra el cuadro escarlata por una cláusula que había.

De acuerdo con Leandro Adonio Belli, “Racing habría intimado al América de Cali al pago de USD 3.000.000 por haber transferido a Juanfer Quintero a River. Esto se debe al incumplimiento de una cláusula que había sido fijada cuando el jugador fue transferido al club colombiano desde la Academia”.

Bajo este panorama, cuando Juan Fernando Quintero salió de Racing de Avellaneda, el colombiano afirmó que había hablado con Diego Milito, presidente del club argentino sobre la imposibilidad de aceptar una oferta de River Plate. Un pacto de caballeros que consistía en no jugar en el equipo ‘Millonario’ de manera inmediata.

Aunque lo cumplió, la transferencia se presentó en el siguiente mercado de fichajes y ahí es donde aparece el incumplimiento que señala Racing y que lo llevó a demandar a América de Cali.

LA RESPUESTA DEL AMÉRICA DE CALI TRAS LA DEMANDA

América de Cali buscará defenderse ante esta demanda del Racing de Avellaneda. De acuerdo con información de Felipe Sierra, el cuadro escarlata acudirá al “derecho al trabajo y al FIFA TPI (third-party influence) que impide que otros afecten o se involucren en una transferencia de dos partes”.

El cuadro vallecaucano tendría que ponerse al día con los argentinos, o bien, esperar a que recurrir al derecho al trabajo les permita ganar esta demanda que puso Racing Club por Juan Fernando Quintero.