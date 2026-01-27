Vibrante empate entre Cúcuta y Bucaramanga en el clásico del oriente de la Liga BetPlay.

Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga protagonizaron un vibrante empate este martes 27 de enero en una nueva edición del clásico del oriente, que en esta ocasión fue válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Por los nortesantandereanos anotó Jaime Peralta, mientras que por los dirigidos por Leonel Álvarez marcaron Luciano Pons y Kevin Londoño.

Desde el primer minuto, 'motilones' y 'leopardos' se dividieron el control del balón con el objetivo de generar riesgo en el pórtico rival.

Sin embargo, Atlético Bucaramanga fue el primero en acercarse al arco contrario. En el minuto 17, después de una acción a balón parado, Fredy Hinestroza controló el esférico dentro del área para enviar un centro al segundo palo en donde apareció Luciano Pons para anotar.

Luego de la revisión de la acción, el VAR le avisó al juez central Luis Delgado para que invalidara la jugara por fuera de lugar en el inicio de esta.

A pesar de la situación, Bucaramanga no disminuyó su intención ofensiva y en el minuto 27 abrió el marcador.

Fabián Sambueza fue protagonista al controlar la pelota y lanzar un pase a Luciano Pons, quien dominó el esférico y sin perder tiempo sorprendió con un potente remate de derecha que superó la resistencia del guardameta Federico Abadía.

La reacción de Cúcuta no se hizo esperar y en el minuto 36 logró la igualdad.

Jaime Peralta aprovechó un largo centro de Luifer Hernández que superó al portero Aldair Quintana para solo empujar la pelota con su guayo izquierdo y poner el 1-1 parcial

Cúcuta y Bucaramanga emocionaron en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, el partido se mantuvo con una alta intensidad y tanto Cúcuta como Bucaramanga lucharon por el domino del esférico en el entro de la cancha.

Sin embargo, fue el equipo local el que sorprendió al sacar ventaja en el minuto 65.

Nuevamente Peralta fue el protagonista al aprovechar un balón que quedó picando en el borde del área rival y antes de ser marcado por los defensas de Bucaramanga sacó una fuerte volea de derecha que venció al portero Aldair Quintana, quien nada pudo hacer para evitar la anotación.

Bucaramanga reaccionó y en el minuto 71 consiguió la igualdad a través de Kevin Londoño.

El experimentado mediocampista dominó la pelota luego de un centro de Emerson Batalla para definir con un certero remate de derecha.

Con este resultado, Atlético Bucaramanga mantuvo el invicto al llegar a cuatro puntos, mientras que Cúcuta sumó su primera unidad.

En la cuarta fecha, los motilones recibirán a Fortaleza y los leopardos chocarán con Alianza FC.