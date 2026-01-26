Liga BetPlay 2026-I: confirmados los árbitros para la tercera fecha

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes las designaciones oficiales de árbitros para la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, que se disputará entre el martes 27 y el jueves 29 de enero, con la excepción de Junior vs Nacional, postergado por compromiso amistoso del Verde ante Inter Miami.

Árbitros para la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I

El martes 27 de enero abrirá la jornada el compromiso entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, que será dirigido por Luis Delgado (Valle) como árbitro central, asistido por Jhon Gallego (Caldas) y Eliécer Jiménez (Magdalena), con VAR a cargo de Luis Picón (Antioquia).

En el mismo día, Fortaleza FC vs Llaneros FC tendrá como juez principal a Carlos Betancur (Valle), acompañado por Richard Ortiz (Quindío) y Danilo Sarmiento (Boyacá) en las bandas, con John Perdomo (Huila) como VAR.

Asimismo, Independiente Medellín vs Deportes Tolima, otro encuentro del martes, estará bajo la dirección de Andrés Rojas (Bogotá), con Carlos Zemanate (Huila) y Jesús Otero (Sucre) como asistentes, y Fernando Acuña (Boyacá) como árbitro VAR.

La actividad continuará el miércoles 28 de enero, cuando Alianza Valledupar FC reciba a Boyacá Chicó, con Alejandro Moncada (Antioquia) como árbitro principal y Stivenson Celeita (Bogotá) manejando el VAR.

Ese mismo miércoles, Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira será arbitrado por Héctor Rivera (Nariño), con Cristian Aguirre (Caldas) y Jhon Parra (Meta) como asistentes, además de John Perdomo (Huila) como VAR.

También el miércoles, que funcione como fecha intersemanal, Deportivo Pasto vs Millonarios tendrá a Wilmar Roldán (Antioquia) como árbitro central, respaldado en el VAR por Ricardo García (Santander) y con Mary Blanco (Boyacá) y Diego Ospina (Quindío) como asistentes de línea.

La jornada cerrará el jueves 29 de enero con tres partidos: Águilas Doradas vs Deportivo Cali, arbitrado por Carlos Márquez (Bolívar); Jaguares FC vs Internacional de Bogotá, con Ferney Trujillo (Casanare) como juez central; y América de Cali vs Once Caldas, donde el árbitro principal será Jairo Mayorga (Tolima).