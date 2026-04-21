En el América de Cali vs. Millonarios FC, que ganó el conjunto ‘escarlata’ por 3 goles a 1, el experimentado centro delantero Radamel Falcao García sufrió un fuerte choque con el defensa central Dany Rosero.



Tras el impacto, el histórico atacante de la Selección Colombia de Mayores tuvo que ser reemplazado y, a su vez, trasladado a una clínica ubicada en la capital del departamento del Valle del Cauca.



El ‘tigre’ quedó resentido del rostro y se temía por una fractura. La situación, horas más tarde, fue confirmada por el mismo equipo de prensa del conjunto azul de la capital del país. Esto indicó el primer parte médico de Falcao:

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La lesión

“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata.



“Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”.

Preocupación por Radamel

Después de este parte médico, los seguidores de Radamel Falcao García y los mismos hinchas de Millonarios esperaban un nuevo reporte en el que se indicara si el futbolista debía ser operado o no.



Y bien, hace apenas unos instantes, Millonarios informó que la lesión del exjugador del Atlético de Madrid de España, Mónaco de Francia y Manchester United de Inglaterra no requiere operación.

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Nuevo parte

“Millonarios FC informa que, después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico”, comentó la institución.



“Por tal motivo se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión. Su incapacidad se determinará según evolución”, agregó el equipo, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos.



De esta manera, se espera que el centro delantero se pueda recuperar de la mejor manera posible para que pronto pueda estar de nuevo en las canchas con el equipo de sus amores.