¿Fabián Bustos se va de Millonarios? Habría primera respuesta del DT

En medio de la incertidumbre por lograr la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay se encendieron las alarmas en Millonarios, después de que se diera a conocer desde Perú que el Club Universitario pretendería al entrenador argentino Fabián Bustos, luego de anunciar la salida de Francisco Javier Rabanal Hernández del cargo.

Lea también Fabián Bustos habría despertado el interés de un 'grande' de Suramérica

El equipo crema confirmó la salida de Rabanal, tras caer ante Melgar en la jornada 11 de la liga peruana y al perder como local con Coquimbo Unido en la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores.

Fabián Bustos ya dio respuesta

Teniendo en cuenta el revuelo generado por el interés del Club Universitario y la situación actual de Millonarios, el entrenador Fabián Bustos ya habría dado una primera respuesta.

Según explicó el periodista Gustavo Peralta desde Perú, el entrenador le agradeció al conjunto crema considerarlo, pero al mismo tiempo aseguró que pretende seguir al frente de Millonarios y hacer respetar su contrato.

"La respuesta desde Colombia fue que es difícil, que le encantaría porque es algo que quiere pero tiene contrato vigente con Millonarios FC. Igual no es tan difícil porque no tiene cláusula de salida. La llamada la hizo una persona de la administración", señaló.

Fabián Bustos fue campeón en Universitario

A Fabián Bustos lo recuerdan con cariño en Universitario de Perú, teniendo en cuenta que fue bicampeón con el equipo crema en los torneos apertura y clausura de la temporada 2024.

En dicho año, el argentino fue elegido como el mejor entrenador de la primera división del Perú.

Bustos, si cláusula de salida en Millonarios

A pesar de que la intención de Bustos es cumplir con su contrato en Millonarios, ha causado curiosidad que el vínculo pactado hasta diciembre de 2026 no se estableció ninguna cláusula de salida.

De esta manera, el entrenador argentino podría salir del conjunto 'embajador' en caso de recibir una oferta que cumpla con sus expectativas.