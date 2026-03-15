Cuentas de Santa Fe para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe complicó de gran manera sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay y disputar los playoffs al empatar en la fecha 11 en condición de local con Alianza Fc.
Con este resultado, el equipo cardenal quedó relegado a la posición 14 con solo 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y tres derrotas.
Teniendo en cuenta que el umbral de puntos para meterse a los ocho sería de 29 puntos, Independiente Santa Fe estaría obligado a sacar 18 unidades de las 27 que todavía tiene en juego.
A pesar de que es posible conseguir dicha cantidad de puntos, los dirigidos por Pablo Repetto deberán enfrentar a rivales directos por los puestos de clasificación, y además tendrá un apretado calendario, ya que iniciará la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
Como local, Santa Fe enfrentará a Medellín, Llaneros, Cúcuta, Internacional de Bogotá, mientras que en condición de visita se medirá con Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Deportivo Pasto y Deportes Tolima.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Santa Fe con Alianza
1. Atlético Nacional - 24 puntos
2. Once Caldas - 22 puntos
3. Deportivo Pasto - 21 puntos
4. Internacional de Bogotá - 20 puntos
5. Bucaramanga - 18 puntos
6. América de Cali - 16 puntos
7. Junior - 16 puntos
8. Tolima - 15 puntos
9. Deportivo Cali - 15 puntos
10. Millonarios - 14 puntos
11. Llaneros - 14 puntos
12. Fortaleza - 14 puntos
13. Águilas Doradas - 12 puntos
14. Santa Fe - 11 puntos
15. Jaguares - 10 puntos
16. Medellín - 7 puntos
17. Boyacá Chicó - 7 puntos
18. Cúcuta - 6 puntos
19. Alianza - 5 puntos
20. Pereira - 4 puntos
Calendario de Santa Fe
Fecha 12
Deportivo Cali Vs Santa Fe
Fecha 13
Santa Fe Vs Medellín
Fecha 14
Bucaramanga Vs Santa Fe
Fecha 15
Santa Fe Vs Llaneros
Fecha 16
Millonarios Vs Santa Fe
Fecha 17
Santa Fe Vs Cúcuta
Fecha 18
Pasto Vs Santa Fe
Fecha 19
Santa Fe Vs Internacional de Bogotá
Aplazado se juega el 4 de abril
Fecha 10
Tolima Vs Santa Fe