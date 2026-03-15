Cuentas de Santa Fe para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe complicó de gran manera sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay y disputar los playoffs al empatar en la fecha 11 en condición de local con Alianza Fc.

Con este resultado, el equipo cardenal quedó relegado a la posición 14 con solo 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y tres derrotas.

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Teniendo en cuenta que el umbral de puntos para meterse a los ocho sería de 29 puntos, Independiente Santa Fe estaría obligado a sacar 18 unidades de las 27 que todavía tiene en juego.

A pesar de que es posible conseguir dicha cantidad de puntos, los dirigidos por Pablo Repetto deberán enfrentar a rivales directos por los puestos de clasificación, y además tendrá un apretado calendario, ya que iniciará la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

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Como local, Santa Fe enfrentará a Medellín, Llaneros, Cúcuta, Internacional de Bogotá, mientras que en condición de visita se medirá con Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Santa Fe con Alianza

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Once Caldas - 22 puntos

3. Deportivo Pasto - 21 puntos

4. Internacional de Bogotá - 20 puntos

5. Bucaramanga - 18 puntos

6. América de Cali - 16 puntos

7. Junior - 16 puntos

8. Tolima - 15 puntos

9. Deportivo Cali - 15 puntos

10. Millonarios - 14 puntos

11. Llaneros - 14 puntos

12. Fortaleza - 14 puntos

13. Águilas Doradas - 12 puntos

14. Santa Fe - 11 puntos

15. Jaguares - 10 puntos

16. Medellín - 7 puntos

17. Boyacá Chicó - 7 puntos

18. Cúcuta - 6 puntos

19. Alianza - 5 puntos

20. Pereira - 4 puntos

Calendario de Santa Fe

Fecha 12

Deportivo Cali Vs Santa Fe

Fecha 13

Santa Fe Vs Medellín

Fecha 14

Bucaramanga Vs Santa Fe

Fecha 15

Santa Fe Vs Llaneros

Fecha 16

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17

Santa Fe Vs Cúcuta

Fecha 18

Pasto Vs Santa Fe

Fecha 19

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá

Aplazado se juega el 4 de abril

Fecha 10

Tolima Vs Santa Fe