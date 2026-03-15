Santa Fe empató con Alianza y se complica en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe se queda sin opciones de entrar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay al empatar este sábado 14 de marzo en condición de local con Alianza FC.

El equipo cardenal no pudo pasar el 1-1 con el cuadro de Valledupar en partido que fue válido por la fecha 11.

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Santa Fe dominó el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, Independiente Santa Fe impuso su condición de local para controlar el balón, generar acciones de peligro y abrir el marcador.

Hugo Rodallega, Maximiliano Lovera y Omar Frasica fueron los jugadores más importantes de los cardenales para aproximarse al arco contrario.

Alianza se replegó en su propio campo y tan solo pudo tomar respiro con pelotazos y acciones aisladas.

La apertura del marcador se registró en el minuto 31. Omar Fernández Frasica fue el gran protagonista al controlar el balón dentro del área y luego de enganchar a un rival se hizo un espacio para sacar un remate de derecha y conseguir el 1-0 parcial.

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Alianza sorprendió en el segundo tiempo

Durante el segundo tiempo, Alianza FC sorprendió a Santa Fe al reaccionar y saltar al gramado del estadio El Campín con la intención de conseguir el empate.

Los de Valledupar se adueñaron del control del balón y con largas secuencias de pases encontraron espacios para hacerle daño al rival.

En el minuto 72, Yeiner Londoño consiguió el 1-1. Después de una recuperación rápida en terreno de Santa Fe, el balón le quedó a Londoño, que dejó en el camino a un defensor de Santa Fe dentro del área y sin perder tiempo sacó un fuerte remate de derecha que superó la resistencia de Andrés Mosquera Marmolejo.

En el complemento del partido, Santa Fe buscó el gol de la victoria, pero la defensa de Alianza se mantuvo firme para decretar el 1-1 final.

Con este resultado, el cuadro cardenal quedó con 11 puntos y Alianza llegó a 5 unidades.

En la próxima fecha, Santa Fe visitará a Deportivo Cali y Alianza recibirá a Jaguares.