Santa Fe resigna la Liga BetPlay: tabla de posiciones tras el empate con Alianza

Independiente Santa Fe ve cada vez más lejos sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay al empatar este sábado 14 de marzo con Alianza Fc.
El equipo cardenal no pudo hacer respetar su condición de local y terminó cediendo importantes puntos al igualar con marcador de 1-1.
Con este resultado, Santa Fe quedó en la posición 14 de la Liga BetPlay con solo 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y tres derrotas.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Santa Fe con Alianza
1. Atlético Nacional - 24 puntos
2. Once Caldas - 22 puntos
3. Deportivo Pasto - 21 puntos
4. Internacional de Bogotá - 20 puntos
5. Bucaramanga - 18 puntos
6. América de Cali - 16 puntos
7. Junior - 16 puntos
8. Tolima - 15 puntos
9. Deportivo Cali - 15 puntos
10. Millonarios - 14 puntos
11. Llaneros - 14 puntos
12. Fortaleza - 14 puntos
13. Águilas Doradas - 12 puntos
14. Santa Fe - 11 puntos
15. Jaguares - 10 puntos
16. Medellín - 7 puntos
17. Boyacá Chicó - 7 puntos
18. Cúcuta - 6 puntos
19. Alianza - 5 puntos
20. Pereira - 4 puntos
Próximos partidos de Santa Fe
Independiente Santa Fe volverá a jugar en la Liga BetPlay el miércoles 18 de marzo en condición de visita frente a Deportivo Cali.
Posteriormente, el lunes 23 de marzo recibirá a Deportivo Independiente Medellín.