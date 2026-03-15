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Santa Fe resigna la Liga BetPlay: tabla de posiciones tras el empate con Alianza

Independiente Santa Fe empató con Alianza FC en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay-I de 2026.
Daniel Zabala
Santa Fe complicó su futuro en la Liga BetPlay.
Santa Fe complicó su futuro en la Liga BetPlay. // Ángela Bucheli, Deportes RCN

Independiente Santa Fe ve cada vez más lejos sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay al empatar este sábado 14 de marzo con Alianza Fc.

El equipo cardenal no pudo hacer respetar su condición de local y terminó cediendo importantes puntos al igualar con marcador de 1-1.

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Con este resultado, Santa Fe quedó en la posición 14 de la Liga BetPlay con solo 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y tres derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Santa Fe con Alianza

1. Atlético Nacional - 24 puntos

2. Once Caldas - 22 puntos

3. Deportivo Pasto - 21 puntos

4. Internacional de Bogotá - 20 puntos

5. Bucaramanga - 18 puntos

6. América de Cali - 16 puntos

7. Junior - 16 puntos

8. Tolima - 15 puntos

9. Deportivo Cali - 15 puntos

10. Millonarios - 14 puntos

11. Llaneros - 14 puntos

12. Fortaleza - 14 puntos

13. Águilas Doradas - 12 puntos

14. Santa Fe - 11 puntos

15. Jaguares - 10 puntos

16. Medellín - 7 puntos

17. Boyacá Chicó - 7 puntos

18. Cúcuta - 6 puntos

19. Alianza - 5 puntos

20. Pereira - 4 puntos

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Próximos partidos de Santa Fe

Independiente Santa Fe volverá a jugar en la Liga BetPlay el miércoles 18 de marzo en condición de visita frente a Deportivo Cali.

Posteriormente, el lunes 23 de marzo recibirá a Deportivo Independiente Medellín.

En esta nota

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