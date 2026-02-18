¿Vainazo a El Campín? Así avanzan las obras del estadio Metropolitano

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanza a toda, en apenas 30 días de intervención, las obras han alcanzado un punto clave: se han removido cerca de 120 mil metros cúbicos de material y la antigua cancha fue descendida cuatro metros.
Alcalde Alejandro Char muestra los avances de las obras del estadio Metropolitano
La intervención no solo implica ajustes estructurales profundos, como el reforzamiento de los muros de contención en las graderías, sino también la preparación del escenario para integrar nuevas tecnologías que mejorarán visibilidad, seguridad y comodidad.
Más allá de lo deportivo, la obra simboliza renovación y proyección económica. Nuevas graderías, iluminación moderna y espacios complementarios en camino, Barranquilla sueña con un escenario de talla internacional.
El alcalde Alejandro Char, principal impulsor del proyecto confirmó el progreso y destacó el impacto histórico de la remodelación: “El súper metro avanza a toda máquina. Hoy cumplimos exactamente 30 días que esta obra inició prácticamente ya tenemos el 50% de los muros de contención, todo un hito histórico en la construcción en Colombia”.
Alejandro Char aseguró: "le estamos demostrando a Colombia y el mundo cómo se hacen las obras bien, pero también cómo se hacen rápido"
La estabilización del terreno y el rediseño del nivel de juego son pasos fundamentales para garantizar la sostenibilidad del nuevo modelo arquitectónico: “Hemos avanzado impresionantemente. Aquí tenemos cerca de 700 personas trabajando, con gusto, con cariño, con ganas, con entusiasmo. Porque le estamos demostrando a Colombia y el mundo cómo se hacen las obras bien, pero también cómo se hacen rápido y cómo quedan de bien hechas”.
Expertos señalan que esta base permitirá futuras adaptaciones sin comprometer la estructura: “El súper metro será un orgullo, un orgullo para el deporte colombiano, pero un orgullo impresionante para el corazón barranquillero, un estadio a otro nivel. No se lo merece nuestro junior y como se lo merece nuestra selección Colombia”.