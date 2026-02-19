¿Dónde va a jugar Mackalister Silva? DT de Millonarios responde

El entrenador de Millonarios ha logrado una base sólida para lo que viene en e la Liga Betplay, el equipo ha mostrado una mejoría bajo su mando y ahora enfrenta una relativa calma, previo al duelo contra al líder y un calendario apretado que incluye el juego de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

Sobre el tema específico de Mackalister Silva en el sistema de Fabián Bustos en Millonarios aseguró

Sobre el tema especifico el técnico elogió al jugador, referente y capitán: “Lo conozco muy bien a Maca, lo he visto muchos años he disfrutado su fútbol, obviamente que el tiempo va pasando, pero es más fácil cuando un jugador tiene la jerarquía, la calidad que él tiene como para adaptarse a lo que más o menos el club, el sistema táctico que vamos a emplear, lo podamos usar”.

Hizo un repaso de las posiciones que Macka ha podido ocupar: “Él puede jugar tranquilamente y yo y recuerdo que ha jugado cuando estaba Cataño y jugaba por izquierda, cuando estaba Daniel Ruiz, él jugaba atrás del nueve, creo que puede hacerlo como un mixto, obviamente que en recuperación le va a costar mucho más porque no es netamente su posición, pero se adapta fácil”.

El tiempo que lleva Bustos le permite dar una opinión sobre lo que espera del ídolo albiazul: “es un jugador ya trabajó con nosotros más de una semana y ya nos damos cuenta de la capacidad que tiene, nos da muchas cosas que no hemos tenido en los últimos partidos, por ejemplo, el control del manejo del partido, el tener la pelota, saber cuándo atacar y cuándo hacer una posesión larga para que los de atrás descansen”.

Bustos agradece tenerlo en el equipo: “Macka tiene una experiencia tan grande y es un líder positivo que nos va a ayudar muchísimo y bueno, después está en el sistema que vamos a utilizar, si yo creo que él puede hacerlo atrás del nueve, puede hacerlo como un interior o puedo hacerlo como un enganche natural”.

El entrador de Millonarios respondió: ¿Quién completará el grupo, con el cupo 25?

Bustos: "Bueno, está ahí si quedan algunos, creo que 10, 15 días para finalizar la inscripción. Si no aparece un jugador que la dirigencia está buscando, y que obviamente estamos atentos a alguna situación porque nos han contado algo que se pudo haber realizado que después no terminó avanzando".

Condiciones del entrenador de Millonarios: "Tiene que ser un jugador que sea colombiano, que esté libre o que tenga la posibilidad, que quiera venir y realmente que creamos que sea un aporte. Si no, está Campaz entrenando, creo que tiene una ventaja sobre el Rodallega, me gusta cómo entrena, me gusta como está queriendo estar en el plantel y si seguramente no aparece en esta semana alguien que sea importante con Campaz estaríamos muy conformes".