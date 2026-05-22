¿Franco Armani sí llegará a Millonarios? Fuentes cercanas aclaran el rumor

Durante los últimos días, el nombre de Franco Armani fue vinculado en el entorno de Millonarios, teniendo en cuenta que se conoció que era una de las opciones que tendría el equipo azul para reforzar el arco en el próximo semestre; lo generó todo tipo de comentarios entre los seguidores.

Ante los rumores que se dieron a conocer en las redes sociales, fue creciendo el rumor de la posibilidad de que Armani llegue a Millonarios, lo que hizo que llegara a los oídos de periodistas que cubren de cerca el cuadro azul y quienes consultaron por el nombre del argentino para el próximo semestre.

Franco Armani no llegará a Millonarios

Según dio a conocer Guillermo Aranago, periodista de Deportes RCN, el guardameta de River Plate no estaría entre los planes de Millonarios para el próximo semestre, pues la directiva ya centró su mirada en otros arqueros, que ya comienzan a tener un leve acercamiento con el cuadro capitalino.

En medio del programa La FM más Fútbol, el periodista confirmó que es “carreta” el supuesto interés que tiene Millonarios por Franco Armani, esclareciendo los rumores que se conocieron por medios de las redes sociales y que generaron una discusión entre los seguidores de Atlético Nacional y los embajadores.

Cabe mencionar que, al transcurrir los días, se van conociendo los nombres de los arqueros que Millonarios tiene en carpeta para el próximo semestre, pero antes de iniciar conversaciones con algunos de ellos, tendrá que liberar un cupo en la portería azul.

Los nombres que interesan en Millonarios

Se pudo conocer que unas de las opciones que tiene Millonarios para que sea el guardián del arco azul son: Tomás Marchiori, actual arquero de Vélez, Santiago Mele y uno que fue ofrecido en las últimas horas, Washington Aguerre.

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El nombre que más gusta en la dirigencia de Millonarios es Mele. Sin embargo, su llegada al FPC es bastante compleja, teniendo en cuenta su alto costo, situación similar que le pasa a Tomás Marchiori, quien también gusta, pero no ha tenido acercamientos con la dirigencia azul.

Además de los nombres que se conocieron anteriormente, otro jugador que fue ofrecido y que ya está sobre la mesa de la junta directiva de Millonarios es Washington Aguerre, quien se encuentra actualmente en Peñarol y que tuvo un paso polémico en el FPC.