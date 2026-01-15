Daniel Cataño finiquitó su salida de Bolívar y se acerca a un 'grande' del FPC

Daniel Cataño está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente Medellín, en lo que sería uno de los movimientos más llamativos del mercado de la Liga BetPlay 2026-I.

En las últimas horas se conoció que Independiente Medellín y Bolívar ya alcanzaron un acuerdo para la llegada del mediocampista antioqueño al cuadro paisa, destrabando así la negociación entre clubes.

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien confirmó que el entendimiento entre las instituciones ya está cerrado y solo restan detalles para que el fichaje se haga oficial.

Sin embargo, Daniel Cataño aún no ha acordado las condiciones personales de su contrato con el DIM, pues todavía están por definirse aspectos como el salario y la duración del vínculo.

En paralelo, se conoció que el contrato del futbolista con Bolívar ya fue rescindido o está en proceso final de rescisión, paso clave para concretar su regreso al fútbol colombiano.

El volante de 33 años viene de un paso destacado por el conjunto boliviano, donde logró consolidarse como una pieza importante en el frente ofensivo del equipo paceño.

Cabe recordar que Cataño ya tuvo una etapa previa en Independiente Medellín, club al que regresaría con mayor experiencia y con la misión de aportar liderazgo y creatividad en el mediocampo.

Trayectoria de Daniel Cataño

A lo largo de su carrera, el jugador ha vestido camisetas importantes del FPC como Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Envigado y Rionegro, además de su reciente experiencia internacional.

Si no surgen contratiempos, en los próximos días se haría oficial la llegada de Daniel Cataño al Independiente Medellín, reforzando así el proyecto deportivo del Poderoso para el primer semestre de 2026.