Millonarios hizo oficial la salida de uno de sus extremos

Millonarios FC anunció de manera oficial la salida del extremo Edwin ‘Shirra’ Mosquera, a quien aún le restaban seis meses de contrato con la institución bogotana.

La noticia se dio a conocer a través de un escueto comunicado, en el que el club informó que la relación contractual entre las partes finalizó de común acuerdo, cerrando así una etapa de apenas seis meses.

Lea también Selección Colombia: los futbolistas que están lesionados previo al Mundial

En redes sociales, el cuadro azul acompañó el anuncio con una imagen del futbolista y el siguiente mensaje: “Millonarios FC informa que, por mutuo acuerdo, el jugador Edwin Mosquera ha terminado su contrato con la institución. Le deseamos éxitos en sus planes futuros”.

De esta manera, Mosquera se despide del equipo azul sin haber aportado goles ni asistencias durante los seis meses en los que hizo parte del plantel profesional, números que reflejan un paso discreto por el club.

Shirra Mosquera será anunciado como nuevo jugador de Santa Fe

Tras su salida, todo apunta a que Shirra Mosquera será anunciado como nuevo jugador de Independiente Santa Fe, movimiento que ha generado sorpresa por tratarse de un cambio directo entre rivales capitalinos, pero esta vez por un jugador con mal pasado inmediato.

De acuerdo con versiones cercanas a la negociación, Santa Fe ya habría adquirido los derechos deportivos del futbolista a Atlanta United por una cifra cercana a los 400 mil dólares, además de acordar un contrato por cuatro años.

Trayectoria de Edwin 'Shirra' Mosquera

Antes de su paso por Millonarios, Edwin Mosquera militó en Independiente Medellín, Juventude de Brasil, Aldosivi y Defensa y Justicia de Argentina, además de pertenecer a Atlanta United en la MLS.

Lea también Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

En el balance general de su carrera profesional, el extremo suma 153 partidos disputados, con seis goles y once asistencias, registros que contrastan con lo poco que pudo mostrar en su última experiencia en Bogotá.

Asimismo, Mosquera cuenta con antecedentes en selecciones juveniles de Colombia, donde jugó cinco partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, números que ahora Santa Fe espera potenciar dentro de su nuevo proyecto deportivo.