Medellín empató en el Atanasio ante un valiente Deportes Tolima

La noche de este martes 27 de enero, el estadio Atanasio Girardot fue escenario de un duelo intenso entre Independiente Medellín y Deportes Tolima, que terminó igualado 2-2 por la tercera jornada de la Liga BetPlay 2026-I.

Medellín, urgido de resultados, salió decidido a imponer condiciones y encontró premio temprano. A los 21 minutos, José Ortiz apareció en el área rival para conectar de cabeza un centro desde el costado y poner en ventaja al conjunto local.

La alegría duró poco, pues cinco minutos después, al 26’, Adrián Parra aprovechó un rebote tras un disparo de Edwar López y decretó el empate parcial para Deportes Tolima.

El cuadro pijao siguió presionando y volvió a golpear al 31’, cuando nuevamente Parra capitalizó una equivocación en la defensa del Medellín y firmó su doblete, dándole la vuelta al marcador en el Atanasio.

Sin embargo, el partido tuvo un giro clave al 35’, cuando Yhorman Hurtado fue expulsado tras una agresión sin balón a Didier Moreno, dejando a Tolima con un hombre menos antes del descanso.

En el segundo tiempo, pese a la inferioridad numérica, fue Tolima el que marcó el ritmo del juego, mostrando orden y carácter, aunque la situación se complicó aún más al 58’, cuando Elan Ricardo vio la tarjeta roja tras una acción descalificadora sobre el tobillo de un rival.

Con dos hombres de más, Medellín adelantó líneas y encontró el empate al 69’, gracias a Enzo Larrosa, quien aprovechó el desgaste del visitante para poner el 2-2 definitivo.

Tras la igualdad, Tolima se replegó, resistió sin mayores sobresaltos y terminó sacando un empate valioso, resultado que le permite llegar a siete puntos de nueve posibles en el arranque del torneo.

Próximos partidos de Medellín y Tolima

Para Independiente Medellín, el empate significó su primer punto en la Liga BetPlay, luego de las derrotas ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali, mientras que en la próxima fecha visitará a Millonarios el domingo 1 de febrero, y Tolima también jugará en Bogotá, pero frente a Internacional el lunes 2 de febrero.