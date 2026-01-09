Daniel Cataño ya tendría acuerdo con un equipo de la Liga BetPlay

Daniel Cataño estaría muy cerca de volver al fútbol colombiano, luego de conocerse que tendría un acuerdo con un equipo de la Liga BetPlay para la temporada 2026-I.

Según informó el periodista Mariano Olsen, el mediocampista antioqueño alcanzó un acuerdo con Independiente Medellín, club que busca reforzar su zona creativa para el nuevo semestre.

Daniel Cataño no ha rescindido con Bolívar

No obstante, pese a que inicialmente se señaló que el jugador ya había rescindido su contrato con Bolívar, dicha información fue rectificada y, por ahora, apenas se encuentran en diálogos para definir su salida del club boliviano.

En ese escenario, Cataño, de 33 años, tendría que desembolsar una suma de dinero, ya que mantiene contrato vigente con Bolívar, equipo al que llegó hace apenas seis meses.

Estadísticas de Daniel Cataño en Bolívar

Durante su paso por el conjunto paceño, el volante tuvo un rendimiento destacado, pues disputó 32 partidos oficiales, en los que marcó siete goles y entregó diez asistencias, convirtiéndose en una de las piezas importantes del equipo.

El paso de Cataño por Medellín

Cabe recordar que Daniel Cataño ya tuvo un paso por Independiente Medellín, entre 2017-II y 2018-I, periodo en el que jugó 35 partidos, anotó dos goles y registró una asistencia.

Trayectoria de Daniel Cataño

A lo largo de su carrera, el mediocampista también ha vestido las camisetas de Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Envigado y Águilas Doradas, acumulando amplia experiencia en el fútbol colombiano.

Desde el entorno del jugador se espera que en los próximos días se confirme su desvinculación de Bolívar y, posteriormente, se haga oficial su llegada al Poderoso de la Montaña.

Es pertinente tener presente que Cataño llegaría al DIM como reemplazo de Jarlan Barrera, quien, curiosamente, podría terminar recalando en Bolívar, aunque desde ambos clubes aclaran que se trata de negociaciones independientes.