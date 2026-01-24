Daniel Cataño ya tiene equipo: volvió a la Liga BetPlay

La Liga BetPlay de apertura 2026 arrancó de buena manera con varios triunfos y goles en la primera jornada, pero también por la gran cantidad de fichajes que se han venido llevando a cabo y en donde justamente destacan nombres como el de Radamel Falcao y Luis Muriel, pero también el de Daniel Cataño, quien regresa al Fútbol Profesional Colombiano.

Tras su salida de Millonarios, Daniel Cataño arribó a Bolivia para jugar con uno de los mejores clubes del país, Bolívar, con el cual tuvo oportunidad de disputar competencia internacional y seguir sumando experiencia, goles, asistencias y minutos, hasta que llegó el momento de tomar un nuevo rumbo que lo trajo de vuelta para jugar con Medellín en la Liga BetPlay 2026.

Medellín confirmó el fichaje de Daniel Cataño

El 'poderoso de la montaña' sigue dando de qué hablar tras haber perdido dos finales importantes durante la temporada 2025. En esta ocasión se roba el protagonismo por el fortalecimiento que le ha dado al equipo para asumir el 2026, habiendo renovado a Alejandro Restrepo y contratando nuevos jugadores como Salvador Ichazo, Didier Moreno y Daniel Cataño.

El volante de 34 años nacido en Bello, Antioquia, regresó a Colombia tras un año afuera jugando a nivel internacional. Independiente Medellín fue el club que le abrió las puertas tras una intensa negociación que hubo con Bolívar en la que al final se pudo llegar a un acuerdo para contratar a Cataño hasta diciembre de 2027.

Daniel llega como una de las contrataciones más llamativas del mercado de fichajes y ello llega cargado de una presión más, ya que en la presentación oficial que hizo el club dio a conocer que portaría nada más y nada menos que la camiseta con el dorsal #10.

¿Cómo le fue a Daniel Cataño jugando con Bolívar?

El futbolista de 34 años, tras un exitoso paso jugando con la camiseta de Millonarios desde 2022 hasta el torneo de apertura de 2025, se le dio la oportunidad de jugar a nivel internacional con Bolívar, club en el cual disputó 31 partidos, seis de ellos en Copa Sudamericana, con un total de 2.047 minutos en los cuales se pudo reportar con siete goles y 10 asistencias.