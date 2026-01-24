Tolima se adueña del liderato con categoría: victoria sin despeinarse contra Alianza

Arrancaron las emociones de la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-I con la histórica victoria del Internacional de Bogotá ante el Cúcuta Deportivo, y el triunfo de Deportes Tolima en condición de local frente a Alianza Valledupar FC. Un juego de pocas emociones en la primera parte, pero todo se resolvió en el complemento.

Lucas González y sus dirigidos llegaron a este encuentro con una victoria en el primer partido de la Liga BetPlay 2026-I. Superaron al campeón protagonizando nuevamente la final. En Barranquilla, los goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y de Jersson González fueron suficientes para reivindicarse tras perder el título en diciembre.

Por su parte, Alianza Valledupar FC necesitaba dar un golpe de autoridad, pues, nunca en la historia le han podido ganar ni empatar al Deportes Tolima desde que cambiaron de sede a tierras valduparenses. Iniciaron la campaña de visitante perdiendo frente a Fortaleza.

PRIMERA PARTE DE POCAS EMOCIONES ENTRE DEPORTES TOLIMA Y ALIANZA

Ante su público, Deportes Tolima se adueñó de la pelota. Aunque no tuvo la fortuna en las decisiones, intentó llegar a los predios de Juan Camilo Chaverra para romper los ceros. No obstante, para hablar de una oportunidad real en el compromiso hay que remontarse a los 24 minutos con un remate de Eduar López y cuando Chaverra ya estaba vencido, apareció Jair Castillo en la raya para evitar el gol.

Las situaciones fueron del cuadro tolimense en su mayoría dentro de la primera etapa. En un centro al área, Anderson Angulo saltó y superó la marca débil de Pedro Franco. Su testarazo se fue por encima del larguero. Alianza sufrió por la lesión de Sergio Aponzá que tuvo que dejar su lugar en la cancha. Entró Felipe Pardo y tuvo la mejor de la primera parte para los valduparenses.

Felipe Pardo recibió una pelota en soledad, llegó al arco de Neto Volpi y sacó un riflazo que atajó el brasileño. Luego, Alianza se animó con un centro buscando a Carlos Lucumí en el área, pero Volpi aseguró sin problemas. En la última de la primera parte, Juan Pablo Torres avistó con un disparo raso a las manos de Juan Camilo Chaverra.

LLEGARON LOS GOLES POR PARTIDA DOBLE DEL TOLIMA

En el segundo tiempo, Hubert Bodhert movió el banquillo con el ingreso de Francesco Fiorelli en lugar de Carlos Lucumí. El goleador no pudo influir en el ataque. Deportes Tolima entró al complemento con el balón y las opciones. Kelvin Flórez avisó con un remate a las manos de Juan Camilo Chaverrra.

Sobre los 52 minutos, una mano de Yilson Rosales fue revisada por el VAR y Luis Delgado señaló al punto penal. Juan Pablo ‘Tatay’ Torres ejecutó y puso el primer gol del partido, y su segundo en el torneo. El tanto tranquilizó al Tolima, mientras que Alianza se soltó más en busca de igualar.

Josy Pérez tuvo dos oportunidades después de la anotación de ‘Tatay’, pero ambas acciones fueron desviadas sin ver arco de Neto Volpi. Esto lo aprovechó el Tolima para aumentar la ventaja en una acción colectiva. Adrián Parra controló el balón en el área, cedió para Yhormar Hurtado que sacó un remate cruzado al fondo.

Alianza tuvo para descontar antes de llegar a los 90 minutos reglamentarios con un disparo de Carlos Esparragoza que pegó en el palo. No hubo tiempo para más, Tolima es líder parcial con seis puntos, producto de dos victorias, los aliancistas suman dos derrotas. En la tercera fecha, los tolimenses visitarán al Medellín, mientras que los valduparenses debutarán en casa contra Boyacá Chicó.