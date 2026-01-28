El cargo del entrenador Alejandro Restrepo en Independiente Medellín está en tela de juicio, algunos hinchas han llegado con pancartas y con cantos le han hecho saber la inconformidad y el descontento con el momento deportivo que vive el equipo. El poderoso de la montaña carga con las finales perdidas bajo la conducción del estratega, en rueda de prensa el técnico dejó en claro su futuro en la institución.

Lea también La decisión del Medellín con Alejandro Restrepo tras el empate con Tolima

El partido con contra el Tolima terminó en empate 2-2, pero el entrenador hace balances: “nos tenemos que revisar individual y grupalmente, cometimos errores banales en un momento muy importante del partido, un partido hasta el 0-0, 1-0 nuestro, para el que ve el juego y entiende de fútbol, y sabe de él, estaba lindo para ver, por la forma en la que estaban jugando los dos equipos, pero después consiguen la ventaja y muy rápido se te va, y son distracciones puntuales donde no nos puede pasar, momentos cruciales donde necesitamos de victorias”.

Restrepo se mantiene en el cargo: "a mi me fortalece el trabajo, me fortalece la relación que tengo con el grupo"

La presión durante el partido fue notoria, el equipo con un hombre de más sintió la responsabilidad de ir por el partido cuando iban en desventaja: “Con nueve hombres y diez hombres me ha tocado estar del otro lado y es un momento de dificultad para el que tiene que ir a buscarlo, nosotros erramos mucho no tomamos la mejor decisión cuando cargamos el área con los nueves”.

Sobre la opción de renunciar Alejandro Restrepo fue claro y respondió: “Si pensara eso ya lo hubiese hecho antes, porque hubo mucho dolor en la final y el arranque ya ves como ha sido, a mi me fortalece el trabajo, me fortalece la relación que tengo con el grupo y el parte de los directivos siempre ha habido una planificación, ha habido una conversación, se está buscando como mejorar en todos los sentidos del club entonces ese tema no se ha tocado”.

Ambiente tenso: rechifla en el estadio Atanasio Girardot contra Alejandro Restrepo

Más allá de rescatar un punto, el equipo antioqueño no vive el mejor momento, se siente la carga emocional, no solo de un punto de nueve, sino de las finales anteriores, el técnico dejó de lado las voces de protesta en su contra: “Es lógico no me gusta es obvio, pero cuando comienza el juego uno se concentra en lo que tiene que hacer, y en la previa mucho más, mi ocupación es buscar como plantear partidos como el de hoy, hoy jugábamos contra, para mí, el equipo más suelto del campeonato, creo que están jugando tranquilos, sueltos, y vienen de perder una final, hoy estábamos enfrentándonos los dos equipos que vienen de perder la final"

Restrepo del Medellín piensa en Millonarios: "viene un partido durísimo en Bogotá, nos jugamos mucho en la tabla"

Alejandro comentó cómo vive el vestuario poderoso estos momentos de tensión: "yo le hacía esa reflexión al equipo en el vestuario y creo que también es para todos, ellos vienen de perder una final, están sueltos, y nosotros en esa buena intención de hacer cosas, sobre todo, los primeros 20 o 15 minutos se sentía que había ese error que era provocado por todo lo que se estaba viviendo, creo que hasta que llegó el gol, quizás tuvimos esa tranquilidad, luego nos empatan, nos hacen el otro, y seguimos cayendo un poco en eso”.

Lea también Gustavo Álvarez suena para Millonarios: experiencia del argentino

El próximo partido contra Millonarios en El Campín es fundamental: “Lo que tengo es que ocuparme de pensar en el próximo rival, de recuperar bien el grupo mañana para que estemos físicamente bien y con la idea clara porque viene un partido durísimo en Bogotá, nos jugamos mucho en la tabla, si bien sabemos que este es un campeonato donde puedes recuperarte, pero son rivales directos y hacer puntos desde te va asegurando la posibilidad de llegar al grupo de los ocho”.